Quando si ha la possibilità di poter approfittare di un doppio sconto Amazon, non si dovrebbe tentennare. Anche perché oggi la promo su questi auricolari Bluetooth con display LED e autonomia di 35 ore è davvero pazzesca: sconto Amazon già applicato del 67% e risparmio del 20% tramite coupon. Li paghi quindi solo 15,98€ anziché 60€.

Auricolari Bluetooth: Amazon (quasi) li regala con il doppio sconto

Gli auricolari wireless sono dotati di un chip Bluetooth 5.2 per garantire una connessione più stabile (la portata massima di trasmissione è fino a 15 m). Vantano inoltre un chip avanzato con codec audio AAC e SBC e driver dinamici da 13 mm, per contenuti musicali più chiari e chiamate più fluide. Inoltre, i bassi sono potenziati del 46% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp.

Questi auricolari sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3.2g ciascuno. La custodia di ricarica è piccola, solo 28g e può essere facilmente riposta in tasca. Ti ricordo poi che sono impermeabili, quindi li puoi utilizzare anche per le sessioni d’allenamento più intense e sotto la pioggia.

L’autonomia con un singolo ciclo di ricarica è di 6/7 ore, ma grazie alla custodia si arriva fino a 35 ore. Il display sul case, infine, ti informa della carica residua, così saprai sempre quando arriva il momento di collegare anche la custodia ad una fonte di energia.

📢 Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere uno sconto del 20% che andrà ad aggiungersi a quello già applicato del 67%. Solo in questo modo potrai completare l’affare a meno di 16 euro.

