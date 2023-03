Sono pensati principalmente per chi svolge attività sportiva, ma questi auricolari Bluetooth, impermeabili e con un’ottima autonomia, sono l’ideale per chiunque. La cosa più sorprendete? Certamente il prezzo: di listino costano 70€ ma grazie allo sconto del 71% Applicato da Amazon, concludi l’acquisto a soli 21€.

⚡ Attenzione però, si tratta di un’offerta lampo e questo significa che nel giro delle prossime ore terminerà. Inoltre, devi tenere d’occhio la richiesta, perché una volta raggiunto il 100% non c’è più modo di poter concludere l’affare.

Gli auricolari Bluetooth di Dotn sono dotati di un chip Bluetoth 5.3 per garantire una connessione più stabile con lo smartphone (iPhone compreso) o altri device. Vantano inoltre un chip avanzato con codec audio AAC e SBC e driver dinamici da 10 mm, per contenuti musicali più chiari e chiamate più fluide.

Questi auricolari sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie, soprattutto per quando si svolge un qualche tipo di attività sportiva. La custodia di ricarica è piccola e può essere facilmente riposta in tasca. Ti ricordo poi che sono impermeabili, quindi li puoi utilizzare anche per le sessioni d’allenamento più intense e sotto la pioggia.

L’autonomia con un singolo ciclo di ricarica è di 8 ore, ma grazie alla custodia si arriva fino a 40 ore. Il display esterno, infine, ti informa della carica residua, così saprai sempre quando arriva il momento di collegare anche la custodia ad una fonte di energia.

All’interno della confezione trovi anche dei copriauricolari in silicone di diverse misure, così non riscontrerai alcun problema di compatibilità.

