Auricolari Beats Fit Pro true wireless con cancellazione del rumore in promo SPECIALE su Amazon

Beats Fit Pro è uno dei migliori auricolari che funzionano alla grande sia con Android che con iOS. Possiedono funzionalità premium come la cancellazione attiva del rumore (ANC), i controlli dei pulsanti integrati e il rilevamento automatico dell’orecchio. Acquistali ora su Amazon a soli 209,00€ invece di 249,95€.

I proprietari di iPhone che desiderano auricolari da allenamento compatti che si adattino bene e si integrino in qualsiasi ambiente faranno la scelta giusta. Dotato del chip H1, puoi accedere a Siri, utilizzare l’audio spaziale personalizzato e altro ancora quando sei connesso a un iPhone. Gli utenti Android possono anche utilizzare Beats Fit Pro, poiché questi auricolari da allenamento funzionano quasi bene su Android come su iOS.

Sono molto comode da indossare almeno per periodi di tempo abbastanza brevi. Dopo aver ruotato e “bloccato” gli auricolari in posizione, assicurati di spingere la punta dell’ala attaccata sotto l’antielica per una presa solida.

Una “b” minuscola decora l’esterno di ciascun auricolare e funge da pulsante per controllare i media e le chiamate. All’interno si trovano un paio di magneti e un sensore di rilevamento della pelle che facilitano il rilevamento automatico dell’orecchio. Funziona esattamente come il sensore AirPods (3a generazione) e offre un’esperienza di riproduzione/pausa automatica più reattiva.

Ogni auricolare ha un ugello angolato a cui puoi attaccare uno qualsiasi dei tre auricolari. Sorprendentemente, Beats ha dotato la custodia di un ingresso USB-C, anziché dell’ingresso Lightning di Apple.

A differenza di Apple AirPods (3a generazione) e Apple AirPods Pro, puoi interagire con un pulsante su ciascun auricolare Beats Fit Pro per controllare la riproduzione e le chiamate in arrivo. Per impostazione predefinita, il comando di pressione prolungata alterna le modalità di ascolto, ma puoi modificarlo all’interno dell’app Beats o dell’app Impostazioni iOS in modo che regoli invece il volume.

Inoltre hanno un grado di resistenza all’acqua IPX4 e una forma ergonomica che li mantengono in posizione indipendentemente dal regime di allenamento. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

