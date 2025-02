Auricolari Bang & Olufsen di ultimissima generazione a 100€ in meno (-25%)

Ti presentiamo le cuffie più innovative del momento che oggi puoi trovare su Amazon ad un prezzo super scontato! Parliamo degli auricolari Bang & Olufsen Beoplay EX, oggi disponibili a soli 299 euro con uno sconto bomba del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Bang & Olufsen Beoplay EX: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

Gli auricolari Bang & Olufsen Beoplay EX sono delle cuffie di ultimissima generazione lanciate da poco sul mercato e già in promozione su Amazon.

Si contraddistinguono per un’acustica messa a punto appositamente per offrirti un’esperienza audio più immersiva e coinvolgente che mai, così da farti sentire sempre come al centro di un concerto.

Allo stesso tempo le tue telefonate saranno limpide e potrai farti sentire chiaramente con i microfoni beamforming che eliminano il rumore di fondo e le distrazioni esterne. Ugualmente, con la funzionalità della cancellazione attiva del rumore adattiva, puoi eliminare le interferenza dell’ambiente circostante ed immergerti nei tuoi brani preferiti ogni volta che vuoi.

Un’altra caratteristica importante delle cuffie è la protezione IP57 che le rende impermeabili: in questo modo potrai utilizzarle al mare, in piscina o sotto la pioggia sempre nella massima sicurezza. Il design non è da meno con linee pulite e materiali di alta qualità realizzati dagli ingegneri Bang & Olufsen.

