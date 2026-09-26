Audio TV scadente: come migliorarlo gratis dalle impostazioni che hai già

Un televisore moderno può offrire immagini spettacolari e, allo stesso tempo, lasciare parecchio a desiderare quando si tratta di capire bene dialoghi e voci.

Prima di pensare a una soundbar o a nuovi altoparlanti, conviene però controllare alcune impostazioni audio già presenti sulla TV. Tra modalità predefinite, equalizzatore e filtri per i dialoghi, spesso c’è più margine di miglioramento di quanto sembri. Bastano pochi minuti e qualche prova con una scena conosciuta per trovare una configurazione decisamente più equilibrata, senza spendere nulla.

Preset audio: perché “cinema” e surround virtuale possono peggiorare i dialoghi

La prima prova è la più veloce: aprire il menu Audio della TV, di solito dentro “Impostazioni”, “Suono” o “Modalità audio”, e passare in rassegna i vari preset audio. Molti modelli offrono profili come Cinema, “Movie”, “Surround virtuale” o “Audio immersivo”. Sulla carta promettono un suono più ampio e avvolgente.

Nella pratica, con gli altoparlanti integrati di molte TV sottili, possono fare l’effetto opposto: i dialoghi finiscono più indietro, le voci si impastano con bassi, effetti e colonna sonora, e capire cosa viene detto diventa più difficile. Meglio partire da Standard, poi provare “Voce chiara” o “Dialoghi” con una scena conosciuta: una serie molto parlata, un telegiornale, un film già visto.

Bastano due minuti. Non c’è una regolazione buona per tutto: un documentario può funzionare meglio con un suono neutro, mentre un film d’azione può richiedere bassi meno presenti e voci più in evidenza.

Equalizzatore e calibrazione automatica: correggere bassi, medi e alti senza comprare nulla

Se la TV lo permette, il passo successivo è l’equalizzatore. È lo strumento che consente di regolare separatamente bassi, medi e alti. Spesso viene ignorato, e invece può risolvere problemi molto concreti: bassi troppo pesanti che fanno vibrare il mobile, voci poco nitide, suoni acuti fastidiosi quando la sera si alza un po’ il volume.

Per rendere più chiari i dialoghi TV, in genere aiuta abbassare leggermente i bassi e dare un piccolo rinforzo alle frequenze medie, dove si trova gran parte della voce umana. Senza strafare.

Alcuni televisori più recenti hanno anche una calibrazione automatica audio: usano il microfono del telecomando o dello smartphone collegato per misurare la stanza e adattare il suono al divano, alle pareti e ai mobili. Non fa miracoli, come spiegano diversi tecnici audio nei forum specializzati, ma in salotti piccoli o con superfici che riflettono molto il suono può rendere l’ascolto più pulito e ordinato.

Dialoghi e modalità notte: evitare filtri duplicati tra TV, app e dispositivi streaming

Il punto che si dimentica più spesso riguarda i filtri attivati due volte. Oggi una TV, una Apple TV, una Fire TV, una console e perfino app come Netflix, Prime Video o Disney+ possono offrire funzioni simili: miglioramento dialoghi, “voce chiara”, “riduci rumori forti”, modalità notte o compressione della gamma dinamica.

Il problema nasce quando più dispositivi lavorano sullo stesso audio. La voce viene spinta in avanti, poi compressa, poi equalizzata di nuovo. Risultato: un suono più piatto, metallico, alla lunga stancante. Meglio scegliere un solo punto della catena, per esempio la TV oppure il dispositivo streaming, e spegnere gli altri interventi.

La modalità notte resta utile quando si guarda un film tardi: abbassa scoppi e picchi improvvisi, e rende più comprensibili le frasi sussurrate. Ma la regola non cambia: un filtro solo. Prima di spendere per una soundbar, quindi, conviene fare una prova ordinata nelle impostazioni. Gratis, e in pochi minuti.