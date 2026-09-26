Audio TV scadente: come migliorarlo gratis dalle impostazioni che hai già

Prima di comprare una soundbar, alcune impostazioni già presenti sulla TV possono migliorare sensibilmente dialoghi e qualità dell’audio, senza spendere nulla.
Prima di comprare una soundbar, alcune impostazioni già presenti sulla TV possono migliorare sensibilmente dialoghi e qualità dell’audio, senza spendere nulla.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 26 set 2026
Audio TV scadente: come migliorarlo gratis dalle impostazioni che hai già

Un televisore moderno può offrire immagini spettacolari e, allo stesso tempo, lasciare parecchio a desiderare quando si tratta di capire bene dialoghi e voci.

Prima di pensare a una soundbar o a nuovi altoparlanti, conviene però controllare alcune impostazioni audio già presenti sulla TV. Tra modalità predefinite, equalizzatore e filtri per i dialoghi, spesso c’è più margine di miglioramento di quanto sembri. Bastano pochi minuti e qualche prova con una scena conosciuta per trovare una configurazione decisamente più equilibrata, senza spendere nulla.

Preset audio: perché “cinema” e surround virtuale possono peggiorare i dialoghi

La prima prova è la più veloce: aprire il menu Audio della TV, di solito dentro “Impostazioni”, “Suono” o “Modalità audio”, e passare in rassegna i vari preset audio. Molti modelli offrono profili come Cinema, “Movie”, “Surround virtuale” o “Audio immersivo”. Sulla carta promettono un suono più ampio e avvolgente.

Nella pratica, con gli altoparlanti integrati di molte TV sottili, possono fare l’effetto opposto: i dialoghi finiscono più indietro, le voci si impastano con bassi, effetti e colonna sonora, e capire cosa viene detto diventa più difficile. Meglio partire da Standard, poi provare “Voce chiara” o “Dialoghi” con una scena conosciuta: una serie molto parlata, un telegiornale, un film già visto.

Bastano due minuti. Non c’è una regolazione buona per tutto: un documentario può funzionare meglio con un suono neutro, mentre un film d’azione può richiedere bassi meno presenti e voci più in evidenza.

Equalizzatore e calibrazione automatica: correggere bassi, medi e alti senza comprare nulla

Se la TV lo permette, il passo successivo è l’equalizzatore. È lo strumento che consente di regolare separatamente bassi, medi e alti. Spesso viene ignorato, e invece può risolvere problemi molto concreti: bassi troppo pesanti che fanno vibrare il mobile, voci poco nitide, suoni acuti fastidiosi quando la sera si alza un po’ il volume.

Mano con telecomando verso una TV che mostra un menu audio con cursori e equalizzatore sfocati sullo sfondo

Regolare preset ed equalizzatore dal menu audio della TV può migliorare i dialoghi senza comprare una soundbar.

Per rendere più chiari i dialoghi TV, in genere aiuta abbassare leggermente i bassi e dare un piccolo rinforzo alle frequenze medie, dove si trova gran parte della voce umana. Senza strafare.

Alcuni televisori più recenti hanno anche una calibrazione automatica audio: usano il microfono del telecomando o dello smartphone collegato per misurare la stanza e adattare il suono al divano, alle pareti e ai mobili. Non fa miracoli, come spiegano diversi tecnici audio nei forum specializzati, ma in salotti piccoli o con superfici che riflettono molto il suono può rendere l’ascolto più pulito e ordinato.

Dialoghi e modalità notte: evitare filtri duplicati tra TV, app e dispositivi streaming

Il punto che si dimentica più spesso riguarda i filtri attivati due volte. Oggi una TV, una Apple TV, una Fire TV, una console e perfino app come Netflix, Prime Video o Disney+ possono offrire funzioni simili: miglioramento dialoghi, “voce chiara”, “riduci rumori forti”, modalità notte o compressione della gamma dinamica.

Il problema nasce quando più dispositivi lavorano sullo stesso audio. La voce viene spinta in avanti, poi compressa, poi equalizzata di nuovo. Risultato: un suono più piatto, metallico, alla lunga stancante. Meglio scegliere un solo punto della catena, per esempio la TV oppure il dispositivo streaming, e spegnere gli altri interventi.

La modalità notte resta utile quando si guarda un film tardi: abbassa scoppi e picchi improvvisi, e rende più comprensibili le frasi sussurrate. Ma la regola non cambia: un filtro solo. Prima di spendere per una soundbar, quindi, conviene fare una prova ordinata nelle impostazioni. Gratis, e in pochi minuti.

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