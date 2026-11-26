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Il Black Friday 2026 porta con sé una delle promozioni più interessanti dell’anno per chi ama gli audiolibri: tre mesi di Audible a meno di 3 euro totali, grazie all’offerta anticipata lanciata da Amazon in questo novembre. Se hai un iPhone, un iPad o un Mac e non hai ancora provato il servizio di audiolibri di Amazon, questo è probabilmente il momento migliore per farlo — con un rischio economico quasi nullo.

L’offerta Audible tre mesi: cosa include e quanto dura

Il cuore della promozione è semplice: 0,99 dollari al mese per tre mesi, per un totale di circa 3 dollari complessivi. A titolo di confronto, il costo ordinario dell’abbonamento Audible è di 8,99 dollari al mese, il che significa un risparmio di quasi il 90% rispetto al prezzo standard.

Non è tutto. I clienti idonei ricevono anche un credito da 20 dollari da spendere nel catalogo Audible, una cifra che permette di acquistare titoli aggiuntivi anche dopo la scadenza dell’offerta promozionale. La promozione è attiva fino al 28 dicembre 2026, quindi c’è ancora tempo per approfittarne, ma conviene non aspettare troppo.

Un dettaglio importante: l’offerta è disponibile sia per i nuovi iscritti sia per i clienti che hanno già avuto un abbonamento Audible in passato. Non è quindi riservata solo a chi non ha mai provato il servizio.

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Come riscattare l’abbonamento su iPhone, iPad e Mac

Riscattare l’offerta è rapido. Puoi farlo direttamente dal sito audible.com oppure tramite l’app Audible disponibile sull’App Store. Tieni presente che, per le normative Apple sugli acquisti in-app, conviene completare la sottoscrizione dal browser Safari o da un dispositivo non iOS per evitare la commissione aggiuntiva dell’App Store.

Una volta attivato l’abbonamento, l’app Audible su iPhone e iPad funziona in modo impeccabile: supporta la riproduzione in background, si integra con CarPlay per ascoltare durante i tragitti in auto, e sincronizza automaticamente la posizione di ascolto tra tutti i tuoi dispositivi Apple. Su Mac puoi usare sia l’app dedicata sia il browser.

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Completa il pagamento: ti verrà addebitato solo il primo mese al momento dell’iscrizione

Scarica l’app Audible dall’App Store e accedi con le stesse credenziali

Ricorda di impostare un promemoria prima della scadenza dei tre mesi se non intendi continuare l’abbonamento. Puoi disdire in qualsiasi momento dalle impostazioni del tuo account Amazon, senza penali.

Cosa trovi nel catalogo Audible

Audible mette a disposizione oltre un milione di titoli distribuiti in ogni genere: narrativa, saggistica, thriller, fantasy, autobiografie, podcast originali e molto altro. Con l’abbonamento standard ricevi ogni mese un credito da usare per acquistare un titolo a scelta, che rimane nella tua libreria anche se disdici l’abbonamento.

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Il catalogo include produzioni originali Audible Originals, spesso con narratori professionisti o voci celebri, e una selezione di contenuti in italiano in costante crescita. Per chi usa l’italiano come lingua principale, la disponibilità di titoli è ormai più che soddisfacente, con classici della letteratura e novità editoriali ben rappresentati.

Perché questa promozione arriva al momento giusto

Il Black Friday 2026 si sta rivelando una stagione particolarmente ricca di sconti nel mondo tech e dell’intrattenimento digitale. In questo contesto, l’offerta Audible tre mesi si distingue per il rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile: non si tratta di uno sconto su un accessorio fisico, ma dell’accesso a un intero ecosistema di contenuti audio per quasi nulla.

Per chi lavora molto in mobilità, ascolta podcast durante l’allenamento o semplicemente vuole sfruttare meglio i tragitti quotidiani, Audible su iPhone rappresenta una delle app più utili dell’intero ecosistema Apple. Tre mesi a meno di 3 euro sono il modo ideale per capire se il formato audiolibro fa per te, senza impegni economici significativi.

Se sei ancora indeciso, considera questo: il credito da 20 dollari incluso nella promozione vale da solo più dell’intero costo dei tre mesi. Attiva l’abbonamento, esplora il catalogo, e decidi con calma se continuare — hai tempo fino al 28 dicembre 2026 per approfittare dell’offerta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.