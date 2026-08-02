Attenzione, queste 5 funzioni si disattivano in automatico sull'iPhone quando fa molto caldo

Come spiega Apple nelle sue linee guida, quando la temperatura ambientale sale oltre i limiti consigliati, il telefono entra in protezione per salvaguardare batteria, schermo e componenti interni.

Secondo le indicazioni di Apple, l’iPhone andrebbe usato in un ambiente tra 0 e 35 gradi Celsius. Oltre questa soglia, soprattutto se il telefono resta al sole, sul cruscotto di un’auto parcheggiata o sotto carica vicino a una finestra, iOS può intervenire e ridurre alcune funzioni. Di solito non c’è nulla di rotto: è una protezione automatica.

Il segnale più evidente è il messaggio che avvisa che l’iPhone deve raffreddarsi prima di tornare a funzionare normalmente. A volte, però, l’avviso non compare subito. Lo schermo si abbassa, la ricarica si ferma, la connessione diventa meno stabile. “Il dispositivo riprende a funzionare quando torna a una temperatura normale”, spiega Apple nelle pagine di supporto dedicate alla gestione del calore. Solo a quel punto le limitazioni vengono tolte.

Ricarica, luminosità e rete: le funzioni che cedono per prime

La prima a risentirne è spesso la ricarica dell’iPhone. Se il dispositivo è troppo caldo, la carica via cavo o con MagSafe può rallentare, fermarsi per un po’ o restare in pausa finché il telefono non si raffredda. Sullo schermo può comparire una notifica che segnala lo stop per motivi di temperatura. In quel momento, insistere serve a poco.

Uno smartphone lasciato al sole su un tavolino all’aperto, simbolo delle funzioni che si limitano quando la temperatura è troppo alta.

Anche la luminosità dello schermo viene abbassata da iOS quando il calore aumenta. Può succedere in spiaggia, o durante un viaggio in auto: cursore al massimo, ma display comunque più scuro del previsto. Il motivo è semplice. Uno schermo molto luminoso produce altro calore e pesa di più sulla batteria. Nei casi più seri può diventare quasi nero per qualche minuto. Fastidioso, certo, ma previsto dal sistema.

Poi c’è la rete mobile. Quando l’iPhone si scalda troppo, i componenti che gestiscono la connessione cellulare possono passare a una modalità a consumo ridotto. Gli effetti si vedono su 4G e 5G: pagine più lente, app che si aggiornano a fatica, segnale meno stabile proprio quando servirebbe. Capita soprattutto dove la copertura è già debole, per esempio in alcune zone di mare, nei campeggi o lungo tratti ferroviari.

App pesanti, fotocamera e flash: perché l’iPhone taglia potenza e strumenti

Il caldo pesa anche sulle prestazioni dell’iPhone, soprattutto quando sono aperte app impegnative. Giochi, navigatori satellitari, programmi per montare video o ritoccare foto chiedono più lavoro a processore e chip grafico. Se la temperatura interna sale, iOS riduce per un po’ la potenza disponibile. Il risultato si nota subito: animazioni meno fluide, esportazioni più lente, piccoli blocchi quando si passa da una schermata all’altra.

Un caso classico riguarda la fotocamera dell’iPhone, usata a lungo sotto il sole per registrare video in alta risoluzione. Le riprese continue, soprattutto in 4K, possono far salire ancora la temperatura. A quel punto alcune funzioni vengono limitate: il telefono può interrompere la registrazione, rallentare l’elaborazione delle immagini o impedire l’uso del flash.

Anche la torcia dell’iPhone e il flash della fotocamera possono essere disattivati finché il dispositivo non torna più fresco. La spiegazione è tecnica, ma molto concreta: il led produce calore, e aggiungerne altro a un telefono già caldo peggiorerebbe la situazione. L’utente vede solo il comando non disponibile, magari mentre cerca qualcosa in borsa o vuole scattare una foto al buio. Dopo il raffreddamento, tutto rientra.

Come raffreddare l’iPhone senza rischiare condensa e sbalzi termici

Se compare l’avviso di temperatura elevata o se l’iPhone è molto caldo al tatto, la prima cosa da fare è lasciarlo stare per qualche minuto. Meglio scollegare il caricatore, chiudere le app più pesanti e spostare il telefono in un posto fresco, all’ombra, lontano dal parabrezza dell’auto o dalla luce diretta. Anche togliere la cover può aiutare: alcune custodie trattengono il calore e lo fanno disperdere più lentamente.

Da evitare, invece, il rimedio più istintivo: mettere l’iPhone in frigorifero o nel congelatore. Uno sbalzo termico rapido può favorire la formazione di condensa dentro il dispositivo, con possibili danni ai componenti elettronici. Meglio aspettare. Dieci o quindici minuti su un tavolo all’ombra, con lo schermo spento, spesso bastano.

Quando la temperatura torna nei limiti, le funzioni sospese — dalla ricarica alla luminosità, dalla rete mobile al flash — vengono riattivate automaticamente. Resta una regola di buon senso: nelle giornate più calde, non lasciare lo smartphone al sole e non usarlo a lungo mentre è sotto carica. Perché anche un telefono, ogni tanto, deve raffreddarsi.