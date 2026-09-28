Attenzione a WhatsApp, solo in questo modo glielo impedisci sul serio

Una scelta semplice, ma spesso dimenticata, che aiuta a consumare meno dati mobili e a liberare spazio nella memoria del telefono. La funzione, indicata dal Centro assistenza WhatsApp, è utile soprattutto per chi ha un piano dati limitato o viaggia all’estero. Tra Android e iPhone cambia qualche passaggio, ma il principio è lo stesso: decidere quali file scaricare e con quale connessione. Prima che la galleria si riempia di immagini, video e messaggi vocali arrivati dalle chat.

Disattivare il download automatico su WhatsApp serve prima di tutto a evitare che foto, video, audio e documenti finiscano sul telefono senza controllo. Succede spesso nei gruppi molto attivi o nelle chat di lavoro, dove i file arrivano uno dietro l’altro. Come spiega il Centro assistenza WhatsApp, l’app consente di scegliere impostazioni diverse per Wi-Fi, dati mobili e roaming. In pratica, si può decidere quando autorizzare il salvataggio dei contenuti.

Un video scaricato fuori casa consuma traffico dati; lo stesso video, sotto Wi-Fi, non pesa sul piano telefonico. Poi c’è il problema dello spazio di archiviazione: foto doppie, meme, vocali e clip si accumulano nella memoria interna e, col tempo, rendono più difficile gestire il telefono. Attenzione anche al roaming: WhatsApp ricorda che la itineranza dati può essere costosa. Per chi parte, meglio controllare questa voce prima del viaggio, non dopo.

Android, come gestire foto, video, audio e documenti rete per rete

Su Android, per bloccare il download automatico dei file WhatsApp, bisogna aprire l’app, toccare i tre puntini verticali in alto a destra e seguire il percorso Impostazioni > Archiviazione e dati. In quella schermata compare la sezione dedicata al download dei media, divisa per connessione: con dati mobili, con Wi-Fi e in roaming. Dentro ogni voce si possono selezionare o deselezionare foto, audio, video e documenti. Per impedire lo scaricamento automatico basta togliere la spunta accanto al contenuto scelto e confermare con OK.

Schermata di impostazioni su smartphone per gestire download automatici e consumo di dati e memoria.

La regola è semplice, ma va controllata con un po’ di attenzione: si può, per esempio, lasciare il download delle immagini solo in Wi-Fi e bloccare sempre i video, che di solito occupano più memoria. La guida ufficiale invita a verificare le opzioni rete per rete, perché ogni impostazione funziona in modo autonomo. Restano esclusi i video di YouTube, che WhatsApp non scarica automaticamente in nessun caso.

iPhone, le opzioni Nunca, Wi-Fi e Wi-Fi più dati mobili

Su iPhone, la gestione del download automatico WhatsApp passa sempre dall’app, ma il percorso cambia leggermente. Si tocca Impostazioni — oppure, nelle versioni più recenti, la foto profilo — e poi si entra in Archiviazione e dati. Da lì bisogna scegliere il tipo di contenuto da modificare, quindi foto, audio, video o documenti, e selezionare una delle tre opzioni indicate nella guida: Nunca, Wi-Fi oppure Wi-Fi e dati mobili. Con Nunca il download automatico viene bloccato e ogni file va scaricato a mano.

Con Wi-Fi lo scaricamento parte solo quando il telefono è collegato a una rete senza fili. Con Wi-Fi e dati mobili, invece, WhatsApp può scaricare i contenuti con qualunque connessione disponibile. Per i video c’è un dettaglio importante: se si sceglie Nunca, i filmati non partono da soli, ma quando si preme play vengono riprodotti e il download prosegue in background. Per chi ha pochi giga a disposizione, la scelta più prudente resta autorizzare i media solo sotto rete Wi-Fi, soprattutto nei gruppi.

Download manuale dei file e media nascosti dalla galleria

Bloccare il download automatico non significa perdere i file ricevuti. Su Android si può scaricare un singolo contenuto toccandolo e poi premendo l’icona di download, quella con la freccia verso il basso e una linea orizzontale. Su iPhone, invece, bisogna tenere premuto l’elemento multimediale e scegliere Salva dal menu. C’è anche un’altra possibilità: continuare a scaricare i media, ma evitare che finiscano insieme alle foto personali nella galleria del telefono.

Il Centro assistenza WhatsApp indica, per Android, la creazione di un file o di una cartella chiamata “.nomedia” nelle directory in cui l’app salva immagini, messaggi vocali o video. Per farlo può servire un file manager scaricato dal Google Play Store, perché non sempre il sistema offre questa funzione in modo diretto. Una volta inserito il file, i media di WhatsApp non compaiono più nella galleria generale. Se però “.nomedia” viene eliminato, tornano visibili come prima. Una modifica reversibile, utile per tenere separati lavoro, chat e album personali.