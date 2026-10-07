Attenzione a questo errore o il tuo smartphone bloccherà le chiamate

Uffici, corrieri, recruiter, centralini. Succede perché alcune impostazioni dell’app Telefono e del sistema trattano i numeri sconosciuti come possibili rischi. Il punto è semplice: il telefono non sempre capisce la differenza tra una chiamata molesta e una chiamata che invece bisognava prendere. E spesso non avvisa. Ci si accorge di tutto più tardi, guardando il registro, magari dopo una mail: “Abbiamo provato a chiamarla”.

La prima voce da controllare è “Blocca chiamate da numeri sconosciuti”, dentro l’app Telefono dei Samsung Galaxy. Il nome può ingannare. Non riguarda soltanto lo spam: può respingere anche le chiamate in cui l’ID chiamante è nascosto o non viene mostrato nel modo corretto. Risultato: il telefono non squilla, non vibra, non mostra nulla sul momento. La chiamata finisce nel vuoto.

È una funzione comoda contro molte chiamate automatiche, certo. Ma può diventare un problema quando a chiamare sono centralini aziendali, studi medici, uffici pubblici, agenzie di selezione o servizi di consegna che usano numeri non salvati in rubrica. “Ho chiamato due volte, ma risultava sempre occupato”: spesso lo si scopre solo dopo, quando ormai la telefonata è stata persa.

Per disattivare il blocco bisogna aprire l’app Telefono, toccare i tre puntini in alto, entrare in Impostazioni, poi in Blocca numeri e spegnere l’opzione legata ai numeri sconosciuti. Da quel momento le chiamate non identificate tornano a passare, almeno fino al filtro successivo.

Hiya e protezione anti-spam: attenzione ai falsi positivi

Il secondo controllo riguarda ID chiamante e protezione anti-spam, il sistema integrato da Samsung che usa il database di Hiya per segnalare i numeri sospetti. Funziona grazie a segnalazioni e classificazioni condivise: se un numero è stato indicato da molti utenti come fastidioso o pericoloso, il telefono può mostrarlo come spam o bloccarlo prima ancora dello squillo. Una protezione utile. Ma non infallibile.

Uno smartphone sul tavolo con chiamata da numero sconosciuto, scenario tipico di telefonate importanti che possono finire bloccate dai filtri anti-spam.

Il rischio, qui, sono i falsi positivi. Un numero riassegnato da poco può portarsi dietro la cattiva reputazione del vecchio intestatario. E un centralino usato sia per chiamate commerciali sia per assistenza clienti può finire in una zona grigia. Nell’app Telefono, entrando in Impostazioni e poi in ID chiamante e protezione antispam, si trova la voce Blocca chiamate spam e truffa.

Se il filtro è impostato sul blocco più largo, conviene valutare “Blocca solo le chiamate truffa ad alto rischio”. In questo modo il Galaxy continua a fermare le chiamate più rischiose, ma lascia squillare numeri che potrebbero essere legittimi, anche se non sono ancora salvati tra i contatti.

Non disturbare e chiamate ripetute: le eccezioni che possono salvare un’urgenza

C’è poi un’impostazione che non nasce per bloccare lo spam, ma può avere lo stesso effetto: Non disturbare. Su molti Samsung si attiva da sola di notte, durante il lavoro o tramite Modalità e Routine, e permette di scegliere quali chiamate far passare. Il problema arriva quando l’utente consente lo squillo solo ad alcuni contatti e dimentica tutto il resto. A quel punto un numero sconosciuto, anche se chiama per un’urgenza, resta muto.

Samsung offre una via d’uscita, ma va attivata: le chiamate ripetute. Questa opzione permette allo stesso numero di superare il blocco se richiama entro circa 15 minuti, proprio come accade spesso quando c’è qualcosa di urgente da comunicare. Per controllarla bisogna andare in Impostazioni, poi Notifiche, quindi Non disturbare. Da lì si entra in Chiamate e messaggi, si apre Chiamate e si imposta almeno l’eccezione per i contatti più importanti. In basso va attivata anche l’opzione Chiamate ripetute. Sembra un dettaglio, ma può fare la differenza tra una chiamata persa e una risposta data in tempo.

Truecaller e filtro dell’operatore: cosa guardare se le telefonate non arrivano ancora

Se, dopo aver sistemato le impostazioni Samsung, alcune telefonate continuano a non arrivare, bisogna guardare alle app esterne, a partire da Truecaller. Il servizio è usato da milioni di persone per riconoscere spam telefonico e numeri sospetti, ma il suo blocco automatico lavora per conto proprio, separato dal dialer del Galaxy. Quindi una chiamata può essere fermata da Truecaller anche quando, nelle impostazioni Samsung, sembra tutto a posto. E l’utente se ne accorge, ancora una volta, troppo tardi.

Dentro l’app bisogna entrare in Impostazioni, poi nella sezione Blocca, e controllare il livello di protezione attivo. Se è su Massimo, il filtro può diventare troppo rigido con numeri aziendali, corrieri, assistenza clienti o nuove utenze non ancora riconosciute. Passare al livello Base riduce il rischio di perdere chiamate utili, mantenendo comunque una difesa contro molte segnalazioni di spam.

Ultimo controllo: il registro dei numeri bloccati, da verificare ogni pochi giorni. Se le chiamate continuano a sparire, potrebbe essere in gioco un filtro anti-spam gestito dall’operatore telefonico direttamente sulla rete, quindi fuori dal controllo del telefono. In quel caso non resta che contattare l’assistenza del proprio gestore e chiedere una verifica sulla linea.