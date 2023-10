ASUS VivoBook GO al suo PREZZO MINIMO STORICO (lo paghi 100 EURO IN MENO)

Se stai cercando un notebook di qualità a un prezzo accessibile, ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, non puoi perdere l’offerta speciale sull’ASUS VivoBook GO su Amazon. Attualmente, puoi portare a casa questo notebook versatile e performante a soli 499,90€, grazie a uno sconto del 17%.

Questa è un’opportunità unica per avere un prodotto di alta qualità al suo prezzo minimo storico. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

ASUS VivoBook GO: tutte le specifiche tecniche

L’ASUS VivoBook GO è dotato di un processore Intel Celeron N4000 che offre prestazioni affidabili per il multitasking e la navigazione web.

Con 4 GB di RAM e un SSD da 64 GB, puoi godere di una velocità di risposta eccezionale e avviare le tue applicazioni in modo rapido.

Il display da 14 pollici Full HD è perfetto per guardare film, navigare su internet o lavorare su documenti. Grazie ai sottili bordi laterali, l’esperienza visiva è coinvolgente e immersiva.

La portabilità è un altro punto di forza di questo notebook. Con un peso di soli 1,5 kg e uno spessore di 19,4 mm, è facilmente trasportabile ovunque tu vada. Inoltre, la batteria offre un’autonomia che ti permette di lavorare o divertirti per ore senza dover cercare una presa di corrente.

L’ASUS VivoBook GO è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB-C, HDMI e lettore di schede SD, per garantire una connettività completa con i tuoi dispositivi esterni.

L’ASUS VivoBook GO è un notebook completo, ideale per lo studio, il lavoro o l’intrattenimento, e ora puoi averlo al suo prezzo minimo storico. Con uno sconto del 17% offerto da Amazon che lo porta a soli 499,90€, questa è un’opportunità che non puoi farti sfuggire. Ottieni prestazioni affidabili, portabilità e un design elegante, il tutto a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.