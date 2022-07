L’acquisto di un notebook è dettato dalle proprie necessità. C’è chi ha bisogno di un macchina per operazioni particolarmente “pesanti” ed energivore, come l’editing di foto e video a livello professionale, o chi opta per quella perfetta per il gaming, come l’HP Victus segnalato in questo articolo. E poi ci sono coloro che desiderano un laptop affidabile, scattante e agile per operazioni di base quotidiane. Ed ecco che entrano in gioco i Chromebook, perfetti in termini di rapporto qualità-prezzo.

Se ad un prezzo di listino contenuto (379 euro) ci aggiungiamo uno sconto del 47% che consente di risparmiare 180 euro, allora non c’è altro da fare che cliccare su “Aggiungi al carrello”. Ebbene sì, oggi puoi acquistare l’ASUS Chromebook CX1500CKA a 199 euro.

Perché acquistare questo Chromebook di ASUS

All’irrisoria somma di 199 euro, su Amazon viene offerto un laptop con design ultra portatile, leggero e compatto (‎36.13 x 24.99 x 1.87 cm; 1.8 Kg). Il display FHD da 15.6″ è di tipo NanoEdge, la carniera è piatta e con angolazione massima di 180°, la fotocamera frontale è una 720p – perfetta per videocall di lavoro o videochiamate con amici e parenti -, e poi abbiamo connettività per tutti i gusti: USB Type-A, USB Type-C Full Function, Wi-Fi 6 e Bluetooth 802.11ax.

Per quanto riguarda le prestazioni, questo Chromebook può contare sul processore Intel Celeron N4500 a 1.1GHz, sulla scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, su 8GB di RAM LPDDR4 e – concludiamo – sul sistema operativo ChromeOS, meno ricco rispetto a Windows, ma decisamente più snello e agile. E potrai contare su una miriade di app disponibili nel Google Play Store (comprese quelle più gettonate per la produttività e i social).