ASUS Chromebook Plus al MINIMO STORICO: lo vogliono tutti (349€)

Questo Chromebook si distingue per le sue specifiche tecniche impressionanti. Immagina di avere a disposizione un display Full HD da 14 pollici che massimizza l’area dello schermo, offrendoti immagini nitide e coinvolgenti per ogni tua esigenza, dalla produttività all’intrattenimento. La portabilità è un altro punto di forza di questo dispositivo, con un chassis leggero di soli 1,44kg e uno spessore di 1,87cm, rendendolo il compagno ideale per i tuoi viaggi o per la vita quotidiana in movimento.

Al cuore dell’ASUS Chromebook Plus CX3402CBA c’è un processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di memoria RAM, che insieme offrono prestazioni eccellenti per un’esperienza fluida e reattiva con le tue app preferite. La sicurezza e l’aggiornamento costante sono garantiti dal sistema operativo Chrome, che include protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici, assicurandoti di essere sempre protetto e aggiornato.

L’acquisto di questo Chromebook su Amazon non è solo un affare per il tuo portafoglio, ma anche un investimento nella tua produttività e nel tuo intrattenimento. Con un anno di Google One incluso, avrai 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi per un anno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. L’ASUS Chromebook Plus CX3402CBA a soli 349,00€ è l’opportunità perfetta per aggiornare la tua tecnologia con un dispositivo che combina prestazioni, portabilità e convenienza. Visita Amazon oggi stesso e approfitta di questo sconto del 22% prima che l’offerta scada. Il tuo nuovo Chromebook ti aspetta!