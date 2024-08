AstroBot PS5: pre-ordina l'attesissima esclusiva PS5 ad un PREZZO SCONTATO

AstroBot è un’esclusiva targata PS5 che ha come protagonista il robottino della serie “Astro” a cui finalmente è stato dedicato un videogame esclusivo e completo e oggi, in occasione della gaming week è possibile ordinarlo (in uscita il 6 settembre 2024) scontato del 16% a 59,98€.

AstroBot: una grande avventura ci aspetta!

Preparati a intraprendere un’emozionante avventura spaziale con AstroBot per PS5. In questo entusiasmante gioco, esplorerai oltre 50 pianeti alla ricerca dell’equipaggio disperso di ASTRO. Ogni pianeta offre ambientazioni uniche e sfide avvincenti che richiedono abilità di corsa, schivata e attacco per superare gli ostacoli e proseguire nel tuo viaggio.

Il controller wireless DualSense di PlayStation 5 aggiunge una dimensione completamente nuova all’esperienza di gioco. Grazie alle sue avanzate funzionalità di feedback tattile e trigger adattivi, il mondo di AstroBot prende vita come mai prima d’ora. Ogni movimento e interazione nel gioco è reso con una precisione che ti immerge completamente nell’azione.

Nel corso della tua avventura, avrai l’opportunità di fare squadra con tanti personaggi iconici dell’universo PlayStation. Questa collaborazione ti aiuterà a salvare la galassia e a scoprire segreti nascosti in ogni angolo dell’universo.

AstroBot per PS5 non è solo un viaggio attraverso mondi fantastici, ma anche una celebrazione del potere della console di nuova generazione, che sfrutta appieno le sue innovazioni tecnologiche per offrirti un’esperienza di gioco coinvolgente e unica. Preparati a vivere un’avventura che unisce azione, esplorazione e un mondo vibrante, tutto grazie alla potenza del DualSense e alla magia di AstroBot.

