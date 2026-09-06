Aste giudiziarie di fine estate: come portare a casa auto, tecnologia e orologi con poco

Il motivo è chiaro: tra luglio e agosto, mentre molti rimandano acquisti e pratiche, può esserci meno concorrenza. E così diventa più facile puntare su auto di lusso, elettronica, elettrodomestici, smartphone e orologi a prezzi più bassi rispetto al mercato, seguendo le regole pubbliche fissate dai tribunali e usando anche i portali online autorizzati.

Il meccanismo, spiegano gli operatori, è semplice. In estate la platea di chi partecipa alle vendite giudiziarie spesso si assottiglia. C’è chi è in ferie, chi rinvia le scadenze, chi guarda meno gli avvisi pubblici. Risultato: alcuni lotti, dalle Porsche alle Ferrari, fino a stock di cellulari, elettrodomestici e beni di valore, possono ricevere meno rilanci e chiudersi con prezzi più bassi.

Attenzione, però: non sono saldi. Le aste giudiziarie nascono da procedure esecutive o fallimentari e servono a pagare i creditori vendendo beni di debitori insolventi o imprese in crisi. Le regole sono quelle del Codice di procedura civile, con tempi, obblighi e responsabilità precise. “Il prezzo può essere interessante, ma bisogna leggere tutto prima di offrire”, ripetono spesso i professionisti che seguono gli acquirenti. E “tutto” vuol dire perizie, condizioni di vendita, costi, tempi per il saldo.

In linea generale può partecipare qualsiasi persona maggiorenne, ma anche società e altri soggetti giuridici. Restano esclusi il debitore esecutato e le figure indicate dall’articolo 1471 del Codice civile. Possono partecipare anche cittadini stranieri, nel rispetto delle norme previste. In alcuni casi si può agire tramite delega, per esempio con un avvocato o un incaricato munito dei documenti richiesti. Anche più persone possono comprare insieme: una famiglia, una società, due soci. L’importante è indicare le quote nella domanda.

Dove cercare lotti affidabili tra portale ministeriale e piattaforme accreditate

Il primo indirizzo da controllare è il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia. Qui vengono pubblicati gli avvisi delle aste giudiziarie, con schede, documenti, perizie e istruzioni per partecipare. È da lì che conviene partire, evitando link arrivati via messaggio o offerte troppo allettanti per essere vere. In questo settore, verificare la fonte conta quasi quanto il prezzo.

Partecipazione online a un’asta giudiziaria estiva, con documenti e oggetti di valore sul tavolo.

Accanto al portale ministeriale ci sono piattaforme autorizzate e operatori specializzati nelle vendite telematiche, tra siti di annunci giudiziari e portali accreditati. Su questi canali si trovano immobili, garage, negozi, ma anche auto sportive, veicoli aziendali, macchinari, televisori, smartphone, tablet, orologi e lotti di magazzino. Nelle schede sono indicati prezzo base, rilancio minimo, cauzione richiesta, giorno della gara e modalità di visita o ritiro.

Il consiglio degli addetti ai lavori è uno: non fermarsi alla foto. Una Ferrari all’asta o un orologio di marca possono sembrare l’affare del momento, ma a fare la differenza sono le condizioni reali del bene. Chilometri, documenti, manutenzione, eventuali fermi amministrativi, accessori mancanti, garanzie assenti. Per gli immobili si aggiungono altri nodi: occupazione, spese condominiali, abusi edilizi, stato degli impianti. Sembrano dettagli. Poi, spesso, diventano costi.

Come presentare l’offerta telematica: documenti, cauzione, PEC e firma digitale

Per partecipare a una asta telematica bisogna seguire alcuni passaggi formali. Di solito servono documento di identità, codice fiscale, dati anagrafici completi, ricevuta del versamento della cauzione — spesso pari al 10% del prezzo base, salvo diversa indicazione — e dichiarazione di aver letto perizia e condizioni di vendita. Se l’offerta viene presentata da più persone, vanno inseriti anche i dati di tutti i futuri comproprietari.

Nelle procedure online sono richieste una PEC personale e, nella maggior parte dei casi, la firma digitale per firmare l’offerta. Il modulo si compila attraverso il sistema indicato nell’avviso di vendita o sul portale del gestore autorizzato. Devono comparire il lotto scelto, il prezzo offerto, le modalità di pagamento del saldo, gli estremi della cauzione e l’accettazione delle regole. A quel punto il sistema genera il file dell’offerta, spesso firmato digitalmente, da inviare secondo le istruzioni previste.

Durante la gara l’offerente riceve credenziali o codici per seguire i rilanci. Alcune vendite si chiudono in fretta, altre prevedono finestre più lunghe, con rilanci differiti. Chi presenta l’offerta migliore ottiene l’aggiudicazione provvisoria. Ma non significa ancora avere il bene in mano. “La gara non finisce con il clic”, ricordano i custodi giudiziari. Prima ci sono saldo, verifiche e consegna.

Cosa controllare prima e dopo l’aggiudicazione: perizie, costi accessori e ritiro del bene

Prima di fare un’offerta conviene leggere con calma la perizia e, se possibile, vedere il bene dal vivo. Per un’auto di fascia alta bisogna controllare libretto, telaio, stato meccanico, storia degli interventi e quotazioni di mercato. Per uno smartphone o un computer contano provenienza, condizioni, accessori, eventuali blocchi software. Per gli orologi di valore, meglio far verificare l’autenticità da un esperto, soprattutto se mancano scatola, certificati o documenti d’acquisto.

Dopo l’aggiudicazione arrivano i costi che molti principianti sottovalutano: imposte, diritti, spese di trasferimento, trasporto, assicurazione, volture, eventuali ripristini. Per gli immobili gli oneri possono essere più pesanti. Per i beni mobili, invece, il problema è spesso pratico: dove si ritira, quando, con quale corriere e a spese di chi. Il saldo va versato nei termini indicati nell’avviso, spesso entro 60 o 120 giorni, ma la scadenza esatta cambia da procedura a procedura.

Se il pagamento non viene completato, l’aggiudicatario può perdere la cauzione e decadere dall’acquisto. Se invece tutto è in regola, per gli immobili il giudice emette il decreto di trasferimento; per i beni mobili, il custode organizza consegna o ritiro. La regola pratica resta la stessa: fissare prima un budget massimo e non superarlo. Anche d’estate, quando la concorrenza cala e l’occasione sembra vicina, il vero affare è quello che non porta con sé spese impreviste.