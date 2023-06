ASSURDO: solo 400€ per iPhone 12 Red! Amazon anticipa così il Prime Day, corri a prenderlo

Se sei alla ricerca di un telefono di alta qualità che unisca design elegante e prestazioni straordinarie, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta dell’Apple iPhone 12 Red su Amazon. Questo iconico smartphone, attualmente in offerta a soli 409,99€ con uno sconto del 21%, ti offre un’esperienza tecnologica eccezionale a un prezzo conveniente. Approfitta di questa promozione per possedere un dispositivo all’avanguardia che soddisferà tutte le tue esigenze digitali. Non perdere l’opportunità di immergerti nell’innovazione con l’Apple iPhone 12 Red.

Acquista iPhone 12 RED ricondizionato

Con la sua combinazione di eleganza, potenza e funzionalità, l’Apple iPhone 12 Red ti offre un’esperienza tecnologica senza pari. Non perdere l’occasione di acquistare questo dispositivo straordinario a un prezzo così conveniente. L’Apple iPhone 12 Red è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre immagini straordinariamente nitide e colori vivaci. La tecnologia OLED assicura un contrasto elevato e una luminosità eccezionale, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. Grazie alla resistenza alla polvere e all’acqua (certificazione IP68), puoi utilizzare il tuo iPhone 12 Red anche in ambienti avversi senza preoccupazioni.

Il processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone, garantisce prestazioni reattive e fluidità in ogni attività. Puoi goderti giochi di alta qualità, video di streaming e multitasking senza problemi. Inoltre, la fotocamera principale da 12 MP con sistema a doppia fotocamera offre scatti straordinari, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità notte permette di catturare dettagli incredibili anche di notte o in ambienti poco illuminati.

L’Apple iPhone 12 Red supporta la connettività 5G, offrendoti la possibilità di sfruttare la velocità di download e l’affidabilità della rete 5G. Inoltre, è dotato di tecnologia di ricarica wireless, che ti permette di ricaricare il tuo dispositivo in modo comodo e senza fili.

Acquista iPhone 12 RED ricondizionato

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Apple iPhone 12 Red a soli 409,99€ con uno sconto del 21% su Amazon.