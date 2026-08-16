Chi dimentica di inserire questa voce nella propria polizza assicurativa auto spesso finisce per pagare di più in caso di incidente

Chi dimentica di indicare correttamente chi può guidare l’auto nella polizza assicurativa rischia di ritrovarsi con un conto più salato dopo un incidente stradale. Succede soprattutto quando, per risparmiare sul premio, si sceglie un conducente limitato e poi si lascia il volante a una persona non registrata. Magari durante un viaggio, o proprio prima delle ferie.

Perché il conducente indicato in polizza pesa sul premio

Nelle assicurazioni auto, chi può mettersi alla guida non è un dettaglio. Il numero dei conducenti e il loro profilo incidono spesso sul costo finale della copertura. Una polizza intestata a un solo guidatore, o a poche persone ben definite, tende ad avere un premio assicurativo più basso rispetto a una formula aperta a più conducenti.

La ragione è semplice: per la compagnia cambia il rischio. Un’auto guidata sempre dalla stessa persona, magari esperta e con una buona storia assicurativa, pesa in un modo. Un veicolo che può essere usato anche da conducenti giovani, occasionali o con poca esperienza pesa in un altro. In molti contratti, i guidatori sotto i 25 anni fanno salire il prezzo in modo sensibile, perché considerati più esposti al rischio di sinistro.

Il problema è che quel risparmio iniziale può presentare il conto più avanti. Basta poco: un familiare che prende l’auto per una commissione, un amico che guida dopo una cena, un collega che dà il cambio in autostrada. Se quella persona non rientra nel nucleo dei conducenti dichiarati, la compagnia può contestare il mancato rispetto delle condizioni di polizza.

Incidente con un guidatore non dichiarato: cosa può chiedere l’assicurazione

In caso di incidente con un guidatore non dichiarato, molto dipende dal contratto e dalle regole applicabili. Ma il meccanismo, spesso, è questo: la copertura verso i terzi resta garantita, poi l’assicurazione può rivalersi sull’assicurato. In altre parole, il danno causato ad altri veicoli o persone viene normalmente pagato dalla compagnia. Dopo, però, possono arrivare richieste di rimborso, adeguamenti del premio o penali previste dal contratto.

Non sempre si tratta di somme altissime, ma il conto può comunque farsi sentire. Secondo quanto riportano i portali tedeschi di settore e le informazioni diffuse dalle compagnie, il mancato rispetto del conducente indicato in polizza può portare al pagamento della differenza di premio, a un sovrapprezzo retroattivo o a una sanzione contrattuale. In alcuni casi si arriva a diverse centinaia di euro.

È qui che molti automobilisti sbagliano valutazione. Pensano che, se l’auto è assicurata, chiunque possa guidarla senza conseguenze. Non sempre funziona così. La responsabilità civile auto serve a proteggere i terzi danneggiati, ma il rapporto tra assicurato e compagnia resta legato alle clausole firmate al momento della stipula. E quelle clausole, spesso, indicano con precisione chi può stare al volante.

Viaggi e turni alla guida: l’errore più frequente prima delle ferie

Il problema viene fuori soprattutto nei viaggi lunghi, quando ci si dà il cambio per stanchezza o comodità. Succede prima delle vacanze estive, nei rientri della domenica, nei trasferimenti verso aeroporti, campeggi o seconde case. Si parte convinti di essere in regola, poi dopo tre ore di autostrada qualcuno dice: “Guido io per un po’”. Un gesto normale. Ma non sempre coperto dalla polizza.

Le compagnie, in molti casi, distinguono tra guida esclusiva, guida esperta, guida familiare o guida libera. Sono formule diverse e hanno costi diversi. Una polizza con guida esclusiva può convenire se l’auto viene davvero usata da una sola persona. Diventa però un rischio se, anche solo ogni tanto, il veicolo viene prestato a un figlio, al partner o a un amico.

Prima di partire conviene quindi controllare le condizioni assicurative. Bastano pochi minuti: area clienti online, documento di polizza, telefonata all’agenzia. La voce da cercare riguarda il conducente autorizzato o il “circolo dei conducenti”, come viene chiamato in alcuni contratti esteri. Se il nome o la fascia d’età della persona che guiderà non rientra tra quelli ammessi, meglio sistemare tutto prima del viaggio.

Estensione temporanea della copertura: quando chiederla e quali eccezioni valgono

La soluzione, in molti casi, non richiede di cambiare il contratto in modo stabile. Diverse compagnie permettono una estensione temporanea della copertura per aggiungere un altro guidatore per un giorno, un fine settimana o alcune settimane. La richiesta si può fare spesso online, tramite app o con una chiamata all’agenzia. Ma deve arrivare prima che quella persona si metta alla guida.

I costi cambiano da compagnia a compagnia. Alcune applicano una piccola tariffa giornaliera, altre concedono l’estensione gratuita entro certi limiti. Dipende dal profilo del conducente aggiunto, dalla durata e dal tipo di contratto. La regola pratica resta una: avvisare prima. Dopo un incidente, ottenere una copertura retroattiva è di norma molto difficile, quando non escluso direttamente dalle condizioni di polizza.

Ci sono poi le eccezioni legate alle vere emergenze. Se il conducente abituale non può proseguire per un malore, un colpo di sonno o un altro motivo di sicurezza, una persona non indicata può essere costretta a prendere il volante. In questi casi la valutazione dipende dalle circostanze e dai rilievi. Ma si parla di situazioni straordinarie, non della normale alternanza alla guida.

Per evitare contestazioni, la scelta più prudente è semplice: chi pensa di far guidare l’auto a qualcun altro deve comunicarlo alla compagnia. Una rapida verifica sulla polizza assicurativa auto porta via poco tempo. Dopo un sinistro, invece, quella voce dimenticata può trasformarsi in una spesa inattesa.