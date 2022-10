Aspirapolveri Dyson in super OFFERTA su eBay

Buone notizie. Oggi si può ancora acquistare alcuni degli aspirapolvere Dyson a un prezzo che è perfino più conveniente rispetto ai Dayson Days. Ecco due offerte davvero irrinunciabili, vendute e spedite dallo store ufficiale di Dyson, con spedizione e restituzione gratis.

Cinetic Big Ball Absolute 2 Aspirapolvere filo Senza Sacco (-20%)

Dyson Cinetic Big Ball è l’unico aspirapolvere senza sacchetti da acquistare e senza filtri da lavare o sostituire. I 35 cicloni Dyson Cinetic hanno punte oscillanti, quindi la polvere non può accumularsi e bloccarsi. Con i componenti più pesanti più vicini al pavimento, il suo baricentro basso aiuta l’aspiratore a rimanere equilibrato e in posizione verticale. E se viene rovesciato, la forza di gravità lo fa rialzare automaticamente. Con tre accessori per una pulizia profonda su ogni tipo di superficie.

Dyson Cyclone V10 Motorhead (-5%)