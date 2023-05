Aspirapolvere senza fili Xiaomi: OGGI è tua ad un PREZZO PAZZESCO

Finalmente potrete avere casa sempre pulita in un batter d’occhio con questo gioiellino marcato Xiaomi! Si tratta del potente e versatile aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner G10 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre! Grazie al generoso sconto del 27%, il dispositivo è ora disponibile a soli 254 €.

Questo vuol dire che potrete acquistare l’elettrodomestico di ultima generazione risparmiando ben 95 euro sul prezzo di listino. Non fatevelo scappare, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Casa pulita al minimo sforzo con l’aspirapolvere Xiaomi Vacuum Cleaner G10

L’aspirapolvere Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è un gioiello di tecnologia che ti garantirà pulizie efficienti e senza sforzo.

Grazie al suo potente motore brushless da 150W e alla pressione di aspirazione di 25kPa, questo aspirapolvere senza fili è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, assicurandoti pavimenti e tappeti impeccabili.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la sua batteria rimovibile da 3000mAh, che ti offre un’autonomia di ben 65 minuti a piena carica. Inoltre, il display LED integrato ti permette di monitorare facilmente lo stato della batteria e selezionare la potenza di aspirazione più adatta alle tue esigenze.

Il Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è progettato per essere estremamente maneggevole e flessibile, grazie al suo tubo flessibile a 270° e al design leggero, che ti permettono di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili della tua casa. Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema di filtraggio a cinque livelli, che cattura fino al 99,97% delle particelle di polvere, garantendo un ambiente più sano e pulito.

Ma non è tutto! Il G10 si trasforma facilmente in un aspirabriciole, ideale per la pulizia di divani, tende e superfici delicate. Inoltre, il pratico supporto a parete ti permette di riporre l’aspirapolvere in modo ordinato, risparmiando spazio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.