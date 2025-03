Aspirapolvere Lavapavimenti 4-in-1 in super svendita: ancora per poco su Amazon

Casa tua sarà più splendente che mai con l’Aspirapolvere Lavapavimenti 4-in-1 DREAME H12 Dual! Oggi è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un super sconto del 14%.

Aspirapolvere Lavapavimenti 4-in-1 DREAME H12 Dual: come utilizzarla

L’Aspirapolvere Lavapavimenti 4-in-1 DREAME H12 Dual è un dispositivo di ultima generazione in grado di rimuovere qualsiasi tipo di sporco da tutte le superfici, che si tratti di pavimenti duri, tappeti o divani.

Grazie alle sue diverse modalità di pulizia, questo modello risulta essere super versatile quindi in grado di passare facilmente dalla pulizia a umido a quella a secco, e dall’aspirapolvere a mano all’aspirapolvere a bastone per raggiungere anche gli angoli più nascosti.

Un’ulteriore funzionalità di spicco della scopa elettrica è la modalità di autopulizia da avviare premendo un solo pulsante. Al termine, la tecnologia di asciugatura ad aria calda a 55°C asciuga la spazzola in 30 minuti, prevenendo i cattivi odori e garantendo la massima igiene.

Allo stesso tempo, grazie alla spazzola a doppio bordo, questo modello riesce ad arrivare a 6 mm dai bordi e in profondità negli angoli per risultati impeccabili davvero in ogni angolo di casa. Non è da meno la sua enorme autonomia: grazie agli ampi serbatoi d’acqua e alla potente aspirazione da 16.000Pa, è in gradi di pulire la tua casa fino a 60 minuti.

Oggi l’Aspirapolvere Lavapavimenti 4-in-1 DREAME H12 Dual è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un super sconto del 14%. La spedizione è gratuita ed è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.