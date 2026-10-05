Aspira, soffia e addirittura gonfia: il gioiello Parkside di Lidl ora costa meno di 15 euro

Un accessorio economico pensato per piccoli lavori in casa, pulizia di spazi esterni e gonfiaggio di oggetti compatibili.

Per chi segue le uscite Parkside, il dato principale resta il prezzo. Il mini soffiatore ricaricabile 3 in 1 era indicato a 19,99 euro sul sito Lidl. La promozione, però, non risulta più attiva nel volantino in corso, come segnala la scheda pubblicata su VolantinoLidl.it, portale indipendente che raccoglie le offerte della catena.

Il prodotto rientrava nella categoria Giardino e fai da te, una delle più seguite dai clienti Lidl, soprattutto quando sugli scaffali arrivano utensili a marchio Parkside. Come spesso accade per il non food, la disponibilità era legata alle scorte dei singoli negozi. Tradotto: anche durante i giorni dell’offerta, trovarlo poteva dipendere dal punto vendita. Gli accessori compatti Parkside, del resto, tendono a finire in fretta.

Soffiare, aspirare e gonfiare: le tre funzioni dichiarate

Il dispositivo veniva presentato come soffiatore 3 in 1, con tre funzioni dichiarate: soffiare, aspirare e gonfiare. Non un attrezzo per lavori pesanti in giardino, quindi, ma un piccolo aiuto per interventi rapidi: togliere polvere da angoli scomodi, pulire il banco dopo qualche lavoretto di bricolage, spostare foglie leggere da balconi o cortili, oppure gonfiare accessori compatibili.

Mini soffiatore ricaricabile con accessori su un banco da lavoro, ideale per pulizia e piccoli lavori fai da te.

La parola “mini” dice già molto. Non si tratta di un soffiatore professionale per grandi superfici, ma di un utensile compatto, ricaricabile e facile da riporre. È proprio questo il suo punto forte: tenerlo in casa, in garage o in cantina e usarlo al bisogno, senza cavi, prolunghe o macchine ingombranti. Nella scheda viene segnalata anche la presenza di accessori inclusi, ma senza l’elenco completo pezzo per pezzo. In caso di nuovo arrivo nei negozi, meglio controllare direttamente la confezione.

Batteria da 12 V, tre velocità e potenza dell’aria

Sul fronte tecnico, la scheda del mini soffiatore ricaricabile Parkside parla di una batteria agli ioni di litio da 12 V / 2 Ah. Una dotazione in linea con un prodotto leggero, pensato per piccoli lavori domestici. L’alimentazione a batteria consente di usarlo senza filo: comodo sul balcone, in auto, vicino al banco degli attrezzi o dove una presa non è a portata di mano.

Le prestazioni dichiarate prevedono tre livelli di velocità, con numero di giri pari a 43.000 min⁻¹, 47.000 min⁻¹ e 51.000 min⁻¹. Anche la velocità dell’aria cambia in base al livello scelto: 80 m/s, 90 m/s e 95 m/s. Il primo livello può andare bene per superfici più delicate; quelli superiori per polvere più ostinata, residui leggeri o gonfiaggi più rapidi. L’autonomia reale, come sempre, dipende da come viene usato, dallo stato della batteria e dal tipo di lavoro da fare.

Dove cercarlo oggi: nuovi volantini Lidl e alternative online

Al momento, secondo la scheda consultata, il mini soffiatore ricaricabile 3 in 1 Parkside non compare nel volantino Lidl attivo. Chi vuole provarlo può tenere d’occhio i nuovi volantini settimanali, l’app Lidl Plus e il reparto non food dei punti vendita. Gli articoli Parkside vengono spesso riproposti in campagne successive, a volte con disponibilità limitata o con piccole differenze di modello.

In alternativa si possono cercare prodotti simili online, controllando bene prezzo, accessori compresi, garanzia e compatibilità della batteria. I 14.99 euro restano il riferimento dell’offerta Lidl ormai conclusa, ma fuori dal volantino il prezzo può cambiare. Prima di acquistare conviene leggere la scheda tecnica e capire se il prodotto sia adatto all’uso previsto: per balcone, auto o banco da lavoro può bastare; per giardini grandi, foglie bagnate o lavori lunghi, meglio orientarsi su soffiatori più potenti.