una proposta pensata per chi vuole aspirare e lavare i pavimenti con un solo apparecchio, tagliando tempi e passaggi nelle pulizie di tutti i giorni. Il prodotto rientra tra le offerte non alimentari della catena, quelle che spesso, tra corsie centrali e volantini online, richiamano clienti già dalle prime ore. Come sempre in questi casi, la disponibilità dipenderà dalle scorte dei singoli negozi.

Il punto forte dell’aspirapolvere-lavapavimenti Bissell da Lidl è la presenza di due serbatoi separati: uno per l’acqua pulita, l’altro per raccogliere l’acqua sporca aspirata durante il passaggio. Non è un particolare da poco. In apparecchi di questo tipo, tenere separati i liquidi aiuta a evitare che lo sporco appena raccolto finisca di nuovo sul pavimento, problema piuttosto comune con sistemi più tradizionali, come mocio e secchio.

Il funzionamento punta a rendere più semplice una routine che in molte case è sempre la stessa: prima l’aspirapolvere, poi il lavaggio, infine la pulizia degli strumenti. Qui, invece, aspirazione e lavaggio avvengono insieme. L’apparecchio raccoglie briciole, polvere e piccoli residui mentre distribuisce acqua e detergente. Lidl lo indica come adatto a diverse superfici, tra cui piastrelle, laminato, pavimenti in legno e tappeti. Per parquet trattati o materiali più delicati, però, è sempre meglio controllare le istruzioni del produttore. Una cautela semplice, ma utile.

Sistema anti-odore e manutenzione: cosa fare dopo ogni utilizzo

Tra le caratteristiche segnalate c’è anche il sistema anti-odore, pensato per limitare i cattivi odori legati all’acqua sporca e ai residui raccolti. Può fare la differenza nell’uso quotidiano, soprattutto se l’apparecchio viene usato spesso in cucina, all’ingresso o nelle zone più vissute della casa, dove si accumulano polvere, capelli, piccole macchie e tracce portate dalle scarpe.

Un aspirapolvere-lavapavimenti in funzione su pavimento in legno, come nelle offerte Black Week dedicate alle pulizie di casa.

Il sistema, però, non elimina la manutenzione dopo l’uso. Finita la pulizia, bisogna svuotare il serbatoio dell’acqua sporca, sciacquare le parti indicate nel manuale e lasciare asciugare bene rullo, contenitori e componenti rimovibili. È una routine breve, ma va fatta. Se lo si richiude ancora umido e pieno, l’odore prima o poi arriva. Con apparecchi di questo tipo, la durata e la resa dipendono anche da gesti molto concreti: risciacquo, asciugatura e controllo dei filtri.

Detergente incluso nella confezione: dotazione e costi da considerare

Nella confezione dell’aspirapolvere-lavapavimenti Bissell in vendita da Lidl sono inclusi due flaconi di detergente da 236 ml ciascuno. Una dotazione comoda, perché permette di usare subito il prodotto senza dover comprare altro. Chi lo acquista nei giorni della promozione può provarlo appena rientrato a casa, senza mettersi alla ricerca di un detergente compatibile.

Va però considerata anche la spesa nel tempo. Una volta finito, il detergente andrà sostituito con prodotti adatti al modello e alle superfici da pulire. Soluzioni non compatibili possono peggiorare il lavaggio, creare troppa schiuma o lasciare residui. In questo senso, il prezzo di partenza, 149 euro, racconta solo una parte del costo. Come per molti piccoli elettrodomestici per la casa, bisogna mettere in conto anche consumabili, eventuali rulli di ricambio e filtri. Nulla di strano, ma è meglio saperlo prima di arrivare alla cassa.

Prezzo, data di arrivo nei negozi e limiti della disponibilità Lidl

L’offerta Lidl per l’aspirapolvere-lavapavimenti Bissell parte da giovedì 26 novembre 2026, durante la Black Week, con prezzo fissato a 149 euro. Una cifra che lo mette in una fascia accessibile rispetto ad altri modelli simili sul mercato, soprattutto considerando la doppia funzione di aspirazione e lavaggio e la presenza del detergente nella confezione.

Come accade per le offerte non alimentari della catena, tutto dipenderà dalle scorte disponibili nei singoli punti vendita. In alcuni negozi il prodotto potrebbe esaurirsi in fretta, in altri restare sugli scaffali più a lungo. Molto dipenderà dall’afflusso del primo giorno, dagli stock ricevuti e dalla domanda locale. Prima dell’acquisto conviene valutare bene dimensioni della casa, tipo di pavimenti, frequenza delle pulizie e spazio per riporre l’apparecchio. Non è una semplice scopa elettrica, ma uno strumento pensato per accorciare la routine: aspirare, lavare, svuotare. E poi rimetterlo al suo posto.