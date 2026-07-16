Aspetta prima di scarica l'ultimo aggiornamento iOS: gli utenti segnalano un problema veramente difficile da risolvere

Tra ieri sera e questa mattina, però, diversi utenti hanno iniziato a segnalare online qualche anomalia dopo l’installazione dell’aggiornamento. Al centro delle discussioni ci sono soprattutto batteria, prestazioni e stabilità del sistema.

I messaggi sono comparsi su forum di supporto, social network e community dedicate. Per ora, va detto, non emerge un problema diffuso: sono segnalazioni sparse, da valutare caso per caso, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Apple.

Le prime lamentele su iOS 26.5.2 riguardano soprattutto un consumo più veloce della batteria iPhone nelle ore successive all’installazione. C’è chi racconta di aver visto scendere la carica anche usando poco il telefono: messaggi, Safari, qualche notifica. Altri parlano di un iPhone più caldo del solito, soprattutto durante la ricarica o subito dopo il riavvio. “Prima arrivavo a sera, ora devo ricaricare nel pomeriggio”, ha scritto un utente in una discussione tecnica. Una frase molto simile a tante altre comparse nelle ultime ore.

iOS 26.5.2, le prime segnalazioni dopo l’aggiornamento

Non mancano poi segnalazioni su app che si chiudono da sole, piccoli blocchi all’apertura della fotocamera e ritardi nella risposta della tastiera. In alcuni casi, però, gli stessi utenti hanno spiegato che la situazione è migliorata dopo qualche ora, una volta terminate le attività in background avviate dopo l’update: indicizzazione delle foto, sincronizzazione con iCloud, aggiornamento delle app e sistemazione di alcuni dati interni. È una dinamica già vista dopo altri aggiornamenti di iOS. Questo, però, non esclude del tutto la presenza di bug più mirati.

Uno smartphone in carica con schermata delle impostazioni, in un contesto domestico: il controllo dopo un aggiornamento di sistema.

Nei report circolati finora vengono citati soprattutto iPhone 15, iPhone 14 e alcuni modelli della serie iPhone 13. Il quadro, però, resta ancora poco chiaro. Le segnalazioni online non sono una statistica ufficiale: chi scrive, di solito, lo fa perché ha avuto un problema. Chi non nota nulla, invece, spesso non interviene. Per questo al momento non si può dire che iOS 26.5.2 stia creando difficoltà a una generazione di iPhone più che a un’altra.

Alcuni utenti con iPhone Pro parlano di rallentamenti nell’interfaccia, soprattutto nello scorrimento tra le schermate e nell’apertura del Centro di controllo. Altri, con modelli meno recenti, riferiscono invece un calo dell’autonomia dopo il passaggio alla nuova versione. C’è anche chi non ha riscontrato alcun problema: “Aggiornato ieri sera, tutto regolare”, ha scritto un possessore di iPhone 16. Un segnale, anche questo, di quanto l’esperienza possa cambiare in base allo stato della batteria, alle app installate e alle impostazioni personali.

Batteria, prestazioni e stabilità: cosa controllare subito

Chi ha installato iOS 26.5.2 dovrebbe partire da Impostazioni > Batteria e controllare quali app hanno consumato di più nelle ultime 24 ore e negli ultimi dieci giorni. Se in cima alla lista compaiono attività legate a foto, backup o servizi cloud, il consumo potrebbe rientrare dopo una fase di assestamento. Diverso il discorso se un’app resta attiva per molte ore in background senza un motivo chiaro: in quel caso conviene aggiornarla, limitarne l’attività o reinstallarla.

Da tenere d’occhio anche lo stato della batteria, soprattutto sugli iPhone con qualche anno sulle spalle. Un aggiornamento può rendere più evidenti problemi già presenti, come una capacità massima ridotta o consumi anomali sotto rete mobile. Attenzione anche a surriscaldamento, riavvii improvvisi e blocchi ripetuti: se si presentano più volte nella stessa giornata, meglio non liquidarli come semplici fastidi post-aggiornamento. Può essere utile annotare orario, app aperte e percentuale di carica. Sono dettagli che possono servire in caso di assistenza.

In attesa di Apple, meglio evitare mosse affrettate

In attesa di eventuali chiarimenti da Apple o di un aggiornamento correttivo, il consiglio è non intervenire di fretta. Dopo l’installazione di iOS 26.5.2, conviene lasciare l’iPhone collegato al Wi-Fi e, se possibile, alla corrente per qualche ora. In questo modo il sistema può completare le attività interne. Un riavvio manuale può aiutare nei casi di lentezza temporanea: è una soluzione semplice, ma spesso funziona.

Se i problemi continuano per più di 48 ore, meglio aggiornare tutte le app dall’App Store, controllare lo spazio libero e disattivare per prova alcune funzioni che consumano molta energia, come aggiornamento app in background o localizzazione costante per servizi non essenziali. Prima di qualsiasi ripristino, però, serve un backup su iCloud o su computer. Nei casi più seri — batteria che crolla, telefono molto caldo, riavvii frequenti — la scelta più prudente resta contattare il supporto Apple o un centro autorizzato, così da capire se si tratta di un bug software o di un possibile problema hardware.