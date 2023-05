Ascolta la tua musica preferita mentre ti alleni con i COMODISSIMI Beats Fit Pro

Se sei alla ricerca di auricolari wireless leggeri e performanti per le tue sessioni di allenamento, abbiamo quello che fa per te! Oggi i Beats Fit Pro sono in mega offerta su Amazon grazie ad uno sconto top del 18%!

Questo vuol dire che potrai acquistare le cuffiette perfette per chi ama ascoltare musica durante i duri esercizi in palestra a soli 204,99€. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è limitatissima quindi corri a fare il tuo ordine!

Beats Fit Pro: i compagni ideali per ogni tuo allenamento

I Beats Fit Pro offrono una qualità audio cristallina grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore, che ti consente di concentrarti sulla tua playlist preferita senza essere disturbato dai suoni esterni. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua e al sudore, potrai utilizzare questi auricolari durante le tue sessioni di allenamento senza preoccuparti di danneggiarli.

Oltre a queste funzionalità principali, i Beats Fit Pro presentano anche un design ergonomico, con puntali in silicone morbido e flessibile che si adattano perfettamente alle tue orecchie. Inoltre, grazie al controllo touch integrato, potrai gestire facilmente la riproduzione audio, rispondere alle chiamate e interagire con Siri o Google Assistant.

I Beats Fit Pro sono dotati di una batteria di lunga durata, che ti permette di utilizzarli per fino a 9 ore di riproduzione continua. Ino più, grazie alla funzione di ricarica rapida, potrai ricaricare gli auricolari in soli 5 minuti per godere di un’ora di riproduzione.

Infine, grazie alla funzione di appaiamento rapido, i Beats Fit Pro si collegano automaticamente al tuo dispositivo quando li estrai dalla custodia di ricarica. Potrai anche utilizzare la modalità di ascolto ambiente per ascoltare la tua musica preferita senza perdere di vista ciò che accade intorno a te.

Insomma, con la loro resistenza alle intemperie e la lunga durata della batteria, i Beats Fit Pro sono gli auricolari perfetti per gli appassionati di fitness che desiderano la massima comodità e prestazioni senza compromessi. Ad oggi sono disponibili su Amazon a soli soli 204,99€ grazie ad un super sconto del 18%. Corri ad acquistarli, stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.