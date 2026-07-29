Arrivano le ciabatte tech di Nike: si connettono, cambiano temperatura e fanno massaggi ai piedi

La vendita globale è prevista dal 29 settembre. Il prodotto si rivolge ad atleti e sportivi che cercano un trattamento rapido dopo lo sforzo: una ciabatta da spogliatoio, sì, ma con inserti elettronici rimovibili e controlli anche da smartphone. Negli Stati Uniti il prezzo indicato è di 249 dollari; l’arrivo è previsto anche in Europa, secondo quanto comunicato da Nike.

Il cuore delle Nike Air Zoom Hyperslide sono gli Hyperslide Pods, piccoli inserti magnetici che si agganciano alla parte superiore della ciabatta e producono calore e vibrazioni. Non sono un semplice dettaglio tecnico: sono il pezzo che trasforma una normale slide da palestra in un dispositivo pensato per il recupero muscolare, almeno nelle intenzioni dichiarate da Nike e Hyperice.

Gli inserti hanno tre livelli di temperatura, tra circa 43 e 48 gradi Celsius, per dare al piede una sensazione di calore controllato dopo l’attività fisica. Le vibrazioni lavorano insieme, con l’obiettivo di favorire il rilassamento della zona plantare e dei muscoli sollecitati durante lo sforzo. L’aggancio magnetico permette di mettere e togliere i pod senza complicazioni: una soluzione pratica, da usare in palestra, nello spogliatoio o a bordo campo.

La base resta quella di una ciabatta sportiva, con suola Air Zoom, plantare ammortizzato e un design ispirato alla linea Hyperboot, anche questa nata con Hyperice. L’idea è chiara: portare una parte del recupero direttamente “ai piedi” dell’atleta, appena finita la sessione, senza passare subito da lettini, fasce o dispositivi più ingombranti.

Bluetooth, app e pulsante fisico: controlli semplici, anche senza telefono

Le Air Zoom Hyperslide hanno la connettività Bluetooth, così calore e vibrazioni possono essere regolati tramite app su smartphone. Ma non serve per forza avere il telefono in mano: sulla ciabatta c’è anche un pulsante fisico, pensato per chi vuole avviare o cambiare modalità in modo più diretto, magari nello spogliatoio o subito dopo una corsa.

Ciabatte smart da recupero con moduli e luci LED appoggiate su una panca, con smartphone a lato in ambiente palestra.

È una doppia strada che guarda a usi diversi: palestra, bordo campo, casa. Sulla parte elettronica ci sono anche indicatori LED, utili per capire al volo quale modalità è attiva e quanta batteria resta. Un dettaglio piccolo, ma concreto: chi le usa deve sapere subito se la sessione è partita, quale livello è stato scelto e se c’è abbastanza autonomia.

La ricarica passa da una porta USB-C e richiede, secondo le informazioni diffuse, circa un’ora. Una scelta ormai in linea con gli standard più comuni dell’elettronica, anche in Europa. Nike, al momento, non indica l’autonomia complessiva in numero di sessioni; parla però di cicli brevi, tarati sul recupero immediato. Pochi passaggi, uso rapido.

Dieci minuti per il recupero: la promessa di Nike e Hyperice

Ogni sessione delle Nike Air Zoom Hyperslide dura in media dieci minuti, secondo quanto indicato dal marchio. È su questo tempo breve che Nike e Hyperice costruiscono la promessa del prodotto: un recupero da avviare appena si infilano le ciabatte, nel passaggio tra lo sforzo e il defaticamento.

Non una terapia medica, ma un supporto tecnologico da inserire nella routine sportiva. Tobie Hatfield, Senior Director of Athlete Innovation di Nike, ha spiegato che “gli atleti danno il massimo in campo e l’approccio al recupero deve essere all’altezza”. Poi ha aggiunto: “Con Nike Air Zoom Hyperslide, volevamo creare una soluzione che avviasse il recupero nel momento stesso in cui la si accende, aiutando gli atleti a sentirsi più rilassati, rigenerati e pronti a portare le proprie prestazioni al livello successivo”.

La collaborazione con Hyperice, azienda nota per i dispositivi dedicati a recupero e preparazione atletica, colloca il prodotto in una fascia precisa: non una semplice scarpa connessa, ma un accessorio per il dopo gara, il post-allenamento o i momenti di decompressione. Resta da vedere, alla prova degli utenti, quanto il mix tra calore, vibrazione e ammortizzazione sarà davvero percepito come utile nella routine quotidiana. Solo lì le Hyperslide usciranno dalla curiosità tech.

Dal 29 settembre in vendita: prezzo, taglie e colori

Le Nike Air Zoom Hyperslide saranno disponibili dal 29 settembre 2026 sugli store ufficiali di Nike e Hyperice, oltre che presso rivenditori selezionati a livello globale. Il prezzo comunicato per gli Stati Uniti è di 249 dollari. Per l’Europa e per l’Italia non ci sono ancora listini ufficiali in euro, né indicazioni su eventuali differenze legate a tasse e distribuzione.

Al lancio sono previste due colorazioni, nero e beige, con una gamma taglie ampia: dalla 36 alla 52,5. Un dato non secondario, perché il prodotto sembra parlare sia agli atleti professionisti sia a chi fa sport con regolarità e cerca strumenti di recupero più semplici rispetto alle apparecchiature da centro specializzato.

La categoria resta di nicchia, ma cresce: scarpe, fasce, stivali e dispositivi connessi entrano sempre più spesso nelle routine di preparazione e recupero. Con queste ciabatte smart, Nike prova a occupare quello spazio con un oggetto familiare, da indossare appena tolte le scarpe da gara. Forma semplice, tecnologia nascosta sotto la tomaia.