Arrivano i canali gratuiti sulla Playstation, potrai vedere qualsiasi cosa completamente gratis

PlayStation 5 si prepara a diventare qualcosa di più di una semplice console da gioco, aggiungendo una nuova funzione pensata per chi passa molte ore davanti alla TV.

L’obiettivo è ampliare l’intrattenimento disponibile direttamente dalla console, senza obbligare gli utenti a sottoscrivere un nuovo abbonamento. La novità porta con sé un catalogo molto ampio, ma anche alcune condizioni importanti da conoscere.

Live TV su PS5: come si accede e cosa serve davvero

Per usare Live TV su PS5 non bisogna scaricare un’altra app né sottoscrivere un abbonamento. Negli Usa basta entrare nella scheda Media della console, scegliere Live TV e accedere con il proprio account PlayStation. Sony chiede anche un account gratuito Sony Pictures CORE, ma non ci sono costi mensili, rinnovi da ricordare o prove da disdire in fretta.

Il punto è proprio questo: rendere tutto semplice. Accendi la console, passi dal gioco a un canale TV e resti sempre nello stesso menu. Una comodità non da poco per chi ha già la PS5 collegata al televisore del salotto e non vuole comprare chiavette streaming o riempirsi di app. Sony ha comunque precisato che i contenuti possono cambiare nel tempo e variare in base al mercato. Per ora il servizio resta limitato agli Stati Uniti, anche se l’azienda sta valutando l’arrivo in Canada e in altre aree.

Da The Walking Dead agli sport live: cosa si vede gratis sulla PlayStation

Il catalogo iniziale di Live TV su PlayStation 5 mette insieme più di 100 canali gratuiti tra film, serie, anime, sport, informazione, meteo e programmi legati ai creator. Tra i nomi più noti ci sono The Walking Dead, Community, The Shield, Hell’s Kitchen e Unsolved Mysteries, titoli già familiari a chi frequenta le piattaforme gratuite in streaming.

Per il cinema compaiono canali come MovieSphere by Lionsgate, FilmRise Free Movies e Sony One Horror Hits. Sul fronte anime spuntano marchi pesanti: Naruto, Death Note e Sailor Moon. Lo sport passa invece da Fox Sports, NASCAR, NBC Sports Now e dai contenuti legati alla UFC. Per notizie e meteo ci sono NBC News Now e Fox Weather.

Attenzione però: non vuol dire che ogni episodio di ogni serie sia sempre disponibile quando si vuole. In molti casi si parla di canali lineari, con una programmazione già fissata, affiancati da una libreria on demand destinata a crescere.

TV gratis con pubblicità: perché il modello FAST fa comodo anche a Sony

La nuova offerta rientra nel modello FAST, cioè free ad-supported streaming television: contenuti senza abbonamento, ma con pubblicità durante la visione. È lo stesso terreno su cui si muovono da tempo servizi come Tubi, Pluto TV, Plex e The Roku Channel, cresciuti mentre i prezzi di Netflix, Disney+ e Prime Video sono aumentati.

Sony, quindi, non sta inventando la TV gratis in streaming. Sta però giocando una carta forte: la PS5 è già sotto milioni di televisori e può diventare una soluzione immediata per chi vuole vedere qualcosa senza riattivare un abbonamento. Con l’attesa per i prossimi grandi videogiochi, a partire da GTA 6, la console resta al centro dell’intrattenimento domestico anche quando non si gioca.

“Gratis” non significa senza compromessi: ci sono spot, palinsesti e cataloghi che possono cambiare. Ma per molti utenti americani potrebbe bastare così: meno app, meno spese, un solo telecomando o controller a portata di mano. Per il momento, infatti, Live TV su PlayStation 5 è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, mentre un eventuale arrivo in altri Paesi resta ancora da confermare.