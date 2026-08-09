Arrivano gli sfondi animati su WhatsApp: come attivarli

WhatsApp sta preparando una novità visiva che potrebbe cambiare l’aspetto delle conversazioni, ma per il momento non c’è ancora un interruttore da attivare per tutti.

Gli sfondi animati nelle chat sono emersi nelle versioni di sviluppo dell’app per Android e l’obiettivo sembra essere quello di rendere i temi più dinamici senza trasformare la schermata in qualcosa di troppo invasivo.

Come saranno i nuovi sfondi animati di WhatsApp

La funzione dovrebbe entrare nella sezione dedicata ai temi delle chat, già utilizzata per cambiare colori delle bolle e sfondi. Le animazioni previste sarebbero leggere e continue, pensate per aggiungere movimento alla conversazione senza compromettere la leggibilità. Non si tratterebbe quindi di video completi dietro ai messaggi, ma di effetti grafici discreti integrati nel tema.

WhatsApp dispone già di strumenti per personalizzare singole conversazioni oppure applicare un tema predefinito a tutte le chat. Nella versione Android attualmente documentata da WABetaInfo, il percorso passa da Impostazioni, Chat e Tema chat predefinito; per una conversazione specifica si può invece entrare nelle informazioni del contatto o del gruppo. Gli sfondi animati dovrebbero inserirsi proprio in questa struttura.

Le anticipazioni parlano inoltre di una riorganizzazione degli stili disponibili, con categorie dedicate a sfondi più elaborati, al classico Doodle di WhatsApp e a soluzioni minimaliste. Il principio resta quello già adottato dall’app: l’aspetto scelto è personale e non modifica automaticamente ciò che vede l’altra persona. Anche colori e contrasto delle bolle dovrebbero adattarsi al tema.

Come attivarli quando compariranno sul telefono

Al momento non esiste una procedura che permetta di forzare l’attivazione degli sfondi animati. La funzione può comparire soltanto quando WhatsApp la abilita per uno specifico account. Installare una beta non garantisce di riceverla subito, perché molte novità vengono distribuite gradualmente anche tra i tester. Meta non ha annunciato una data ufficiale per il rilascio generale.

Quando la funzione sarà disponibile, il percorso più probabile sarà quello già usato per i temi: aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni > Chat > Tema chat predefinito e scegliere il nuovo sfondo. Per personalizzare una sola conversazione sarà invece possibile aprire la chat, toccare il nome del contatto o del gruppo e cercare la voce dedicata al tema della chat.

Chi non vede l’opzione non deve quindi reinstallare l’app o scaricare file da siti esterni. Conviene verificare di avere WhatsApp aggiornato dal Google Play Store e attendere il rollout. Le versioni modificate o gli APK provenienti da fonti non affidabili non accelerano l’arrivo della funzione e possono creare problemi di sicurezza o accesso all’account.

Animazioni, batteria e leggibilità: cosa cambierà davvero

Uno degli aspetti da gestire riguarda il consumo energetico. Un’animazione sempre presente richiede più lavoro grafico rispetto a uno sfondo statico, anche se effetti semplici possono avere un impatto limitato sui telefoni recenti. È plausibile che l’app tenga conto di prestazioni e risparmio energetico, soprattutto sui dispositivi meno potenti o quando Android limita le animazioni.

La priorità resta comunque la leggibilità. Gli attuali temi permettono già di modificare colore delle bolle e sfondo, e la nuova soluzione dovrebbe mantenere abbastanza contrasto tra testo e immagine. Per chi preferisce una schermata pulita dovrebbero continuare a essere disponibili temi statici e più sobri, senza obbligo di utilizzare gli effetti in movimento.

La novità, quindi, è concreta ma ancora in fase di sviluppo. Gli sfondi animati non sono al momento una funzione che tutti possono attivare manualmente: bisognerà aspettare che WhatsApp li abiliti sull’account. Quando arriveranno, il controllo dovrebbe comparire direttamente nei temi delle chat, senza app aggiuntive. Il vero segnale da cercare sarà semplicemente una nuova opzione nel menu di personalizzazione.