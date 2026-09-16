Arriva l'aggiornamento sull'iPhone: ora potrai fare finalmente queste cose

Il nuovo aggiornamento dell’iPhone introduce diverse funzioni che cambiano l’uso quotidiano, dalla grafica alle app, passando per intelligenza artificiale, sicurezza e condivisione dei contenuti.

Le novità riguardano sia l’aspetto dell’interfaccia sia strumenti già presenti che diventano più completi e personalizzabili. Alcune funzioni, però, restano legate ai modelli più recenti e alle capacità hardware necessarie per Apple Intelligence.

Liquid Glass, l’interfaccia ora si può regolare meglio

La prima novità da provare dopo l’installazione di iOS 27 è Liquid Glass, il nuovo stile grafico dell’interfaccia Apple. La differenza, questa volta, è che l’effetto si può regolare con più libertà. Chi non ama trasparenze e riflessi troppo marcati può andare in Impostazioni > Aspetto > Liquid Glass e usare il cursore dedicato: verso sinistra l’interfaccia resta più trasparente, verso destra prende un aspetto più vicino al vetro satinato.

Non è una rivoluzione, certo. Ma è una modifica utile, soprattutto per chi passa molte ore davanti all’iPhone e vuole schermate più leggibili, magari in metropolitana, all’aperto o con la luminosità bassa. Apple la presenta come un controllo in più lasciato all’utente. Ed era una delle richieste più attese.

Apple Intelligence entra in Foto, Password, Comandi Rapidi e Safari

La parte più ricca di iOS 27 riguarda Apple Intelligence, disponibile sui modelli compatibili a partire da iPhone 15 Pro. Nell’app Foto arrivano strumenti più avanzati per ritoccare le immagini: “Pulizia” elimina oggetti indesiderati riempiendo lo spazio con l’IA, “Estendi” allarga l’inquadratura oltre i bordi originali e “Reinquadra” permette di correggere la prospettiva con un gesto a due dita.

Anche Image Playground punta a immagini più realistiche, con risultati che si possono combinare con foto personali e stili già pronti. Sul fronte sicurezza, l’app Password fa un passo in più: non segnala soltanto le credenziali compromesse, ma può cambiarne diverse insieme, creando nuove chiavi e salvandole nel portachiavi. Una funzione sensibile, che Apple descrive come automatica ma legata ai siti compatibili.

Novità anche per Comandi Rapidi, dove basta scrivere in linguaggio naturale l’automazione che si vuole creare, e per Safari, che può generare estensioni o notifiche personalizzate: per esempio quando un prodotto torna disponibile o scende di prezzo. “Scrivi cosa vuoi ottenere e il sistema prova a costruirlo”, ha spiegato Apple nelle note per gli sviluppatori. Sulla carta, tutto diventa più semplice.

Wallet, Mappe, Meteo e iCloud: le novità più pratiche

Le altre novità di iOS 27 riguardano app usate ogni giorno, da Wallet a Mappe, passando per Meteo, controlli familiari e iCloud. In Wallet si possono creare pass personalizzati scegliendo tra modelli standard, tessere cliente ed eventi: utile quando un negozio, una palestra o un organizzatore non offre ancora un biglietto compatibile. Apple Maps migliora la vista satellitare con città più dettagliate in 3D, anche se la resa migliore resta nei grandi centri urbani.

L’app Meteo mostra in modo più chiaro i dati su pioggia e vento, senza costringere l’utente a cercarli tra schede secondarie. Cambia anche la gestione degli iPhone dei minori, con nuove opzioni per limitare app, siti, contatti e fasce orarie d’uso, comprese quelle scolastiche.

Nei Messaggi viene rafforzata la protezione dai contenuti sensibili, incluse immagini violente o con nudità. Infine, gli album iCloud si possono condividere anche con utenti Android e Windows tramite link web: potranno vedere, caricare e scaricare foto e video. Non sarà comodo come farlo da iPhone, ma per vacanze, matrimoni e gruppi di famiglia è una delle aggiunte più concrete dell’aggiornamento.