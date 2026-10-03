Arriva la conferma da Apple, il nuovo iPhone ha una funzionalità segreta

A dirlo è stata Kate Bergeron, vicepresidente Hardware Engineering, intervenuta su uno dei punti più delicati per il primo pieghevole di Cupertino. Il telefono, atteso nei negozi a fine mese e con un prezzo di partenza di almeno 2.299 euro, arriva dopo la presentazione di settembre con una promessa precisa: rassicurare gli utenti su durata, manutenzione e resa dello schermo interno. La novità, rilanciata da 9to5Mac, riguarda proprio la parte più osservata del dispositivo.

La soluzione scelta da Apple per l’iPhone Duo si chiama Cover Layer. In pratica è una sottile pellicola protettiva applicata sopra il display pieghevole, con una finitura opaca pensata per ridurre la visibilità della piega nel punto in cui lo schermo si richiude. Non sarebbe, almeno per quanto emerso finora, una parte strutturale del pannello, ma uno strato esterno che può essere rimosso e cambiato quando comincia a rovinarsi.

“La finitura opaca fa un ottimo lavoro nel minimizzare la piega”, ha spiegato Kate Bergeron in un’intervista pubblicata su TikTok, aggiungendo che Apple ha fatto “molto lavoro di sviluppo” per far durare questo strato il più possibile. Poi il passaggio più concreto: “È sostituibile, ed è una cosa molto utile per il cliente: si può staccare questo strato e ottenerne uno nuovo”. Una frase semplice, ma tutt’altro che marginale. Su un pieghevole, più che su un iPhone tradizionale, lo schermo si guarda e si tocca ogni giorno: se la piega si vede troppo, il problema diventa immediato.

Il nodo dei pieghevoli: la piega resta il difetto più evidente

La piega del display è da anni il limite più riconoscibile degli smartphone pieghevoli. Anche sui modelli Android arrivati ormai alla quinta o sesta generazione si nota in controluce, si sente sotto il dito e, in certe condizioni, spezza la continuità dell’immagine. Apple entra quindi in un mercato già avviato, ma ancora pieno di compromessi. E lo fa con una risposta più pratica che rivoluzionaria: non promette di cancellare la piega, almeno per ora, ma prova a renderla meno fastidiosa nell’uso quotidiano.

Un tecnico rimuove una pellicola protettiva sostituibile dal display interno di uno smartphone pieghevole, tema centrale dell’iPhone Duo.

La Cover Layer opaca va letta così: un intervento sull’esperienza d’uso, più che una soluzione definitiva. Resta però la domanda più importante. Quanto sarà visibile la piega dopo mesi di aperture e chiusure? Apple, al momento, non ha diffuso dati pubblici sui cicli di piegatura, sui test di resistenza o sui tempi consigliati per la sostituzione. Ha preferito parlare di manutenzione e aspetto dello schermo. Due temi che, su un telefono da oltre duemila euro, pesano parecchio.

Costi e AppleCare: 19 dollari per cambiare lo strato protettivo

Il dettaglio sui costi arriva dalla documentazione legata ad AppleCare, rilanciata su X dal giornalista tecnologico Quinn Nelson: la sostituzione della Cover Layer dell’iPhone Duo costerà 19 dollari per chi ha attivato la copertura AppleCare. La voce è indicata separatamente rispetto al display interno, segno che Apple considera questo strato protettivo come un elemento a sé nella gestione dell’assistenza. È un dato non secondario, perché aiuta a chiarire almeno una parte dei costi di manutenzione del nuovo pieghevole.

Resta invece aperto il capitolo per chi non sceglierà AppleCare: Apple non ha ancora comunicato il prezzo fuori copertura e non ha chiarito se l’intervento sarà disponibile in tutti gli Apple Store o solo in alcuni centri autorizzati. Nelson, commentando la tabella, ha osservato che AppleCare su un prodotto del genere sembra quasi una scelta obbligata. Una battuta, sì, ma fino a un certo punto. Con parti mobili, display flessibile e strati da sostituire, l’assistenza entra di fatto nel conto finale.

Debutto a fine ottobre: prezzo alto, durata ignota e prime domande

L’iPhone Duo è stato presentato da Apple a settembre 2026, ma arriverà nei negozi solo a fine ottobre, con un prezzo di partenza indicato in 2.299 euro. Dopo l’annuncio, diversi dirigenti della società sono intervenuti soprattutto su robustezza, piega e manutenzione del display. Non è un caso: sono proprio questi i punti su cui i pieghevoli vengono giudicati con più attenzione.

La pellicola sostituibile dà una risposta concreta a chi teme che lo schermo perda rapidamente l’aspetto iniziale, ma lascia ancora aperte alcune questioni pratiche. Quanto dura davvero la Cover Layer con un uso normale? Ogni quanto andrà cambiata? E la finitura opaca inciderà sui colori o sulla sensazione al tocco? Apple, per ora, non ha dato numeri precisi. La prova vera arriverà con i primi esemplari nelle mani degli utenti e con le prime settimane di utilizzo reale.

Solo allora si capirà se questa soluzione sarà vista come un vantaggio o come un’altra manutenzione da mettere in conto. Intanto il segnale è chiaro: Cupertino sa che la piega del display pieghevole è il punto più osservato, e ha scelto di affrontarlo prima ancora del debutto nei negozi.