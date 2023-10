Arriva il sostituto dell'AirTag al MINIMO STORICO: soli 17,59€ su Amazon

Sei stanco di perdere costantemente le tue chiavi, il portafoglio o la valigia? Abbiamo la soluzione perfetta per te! L’ATUVOS Smart Tracker Tag è attualmente in offerta su Amazon a soli 17,59€, con uno sconto del 7%. Un’occasione da non perdere! Questo dispositivo è molto simile all’AirTag di Apple, ma è nettamente più economico!

L’ATUVOS Smart Tracker Tag si distingue per la sua perfetta integrazione con l’app “Dove è” di Apple, permettendoti di localizzare i tuoi oggetti in un attimo. Grazie allo speaker integrato, puoi far suonare il tag tracker ATUVOS per ritrovare ciò che hai perso.

ATUVOS Smart Tracker Tag: il sostituto di AirTag a soli 17,59€ in sconto su Amazon

E se l’oggetto è fuori dalla portata Bluetooth, non temere: l’app “Dove è” ti mostrerà la sua posizione sulla mappa. Inoltre, riceverai notifiche immediate se dimentichi qualcosa e potrai attivare la modalità smarrito per ricevere una notifica quando il tuo oggetto viene rilevato da un altro dispositivo Apple.

La tua privacy è garantita, poiché tutti i dati sono criptati e anonimi. E non preoccuparti della durata: questo tracker è resistente all’acqua, con una certificazione IP67, e viene alimentato da una batteria a bottone CR2032. Quando la batteria è scarica, riceverai una notifica per sostituirla. E la sua versatilità non finisce qui: puoi utilizzarlo non solo per chiavi e portafogli, ma anche per bagagli, valigie, borse e automobili. E i suoi usi geniali non finiscono qui !

L’ATUVOS Smart Tracker Tag è un dispositivo indispensabile per chi tende a dimenticare o perdere oggetti. Con le sue numerose funzionalità e la sua compatibilità con i dispositivi Apple, è uno strumento potente e affidabile. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa opportunità! Acquista ora e assicurati la tranquillità di sapere sempre dove si trovano i tuoi oggetti più preziosi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.