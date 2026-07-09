Arriva finalmente l'alternativa al condizionatore, costa la metà ma ha il doppio delle funzioni

Un’offerta che arriva nei giorni in cui molte famiglie cercano un modo semplice per rendere più sopportabile il caldo in casa, senza montare un condizionatore fisso. Il modello ha una potenza di 110 watt, un serbatoio da 8 litri, display LED touchscreen e telecomando. Attenzione però: non è un climatizzatore. Funziona con il raffrescamento evaporativo, quindi dà il meglio in stanze asciutte e ben arieggiate. Un dettaglio da non trascurare prima di portarlo in soggiorno o in camera da letto.

Prezzo sotto i 100 euro e sconto del 34%: cosa prevede l’offerta Amazon

Il punto forte dell’offerta è chiaro: il prezzo sotto i 100 euro. Secondo quanto indicato su Amazon, Ariete Ciclope è proposto a 98,90 euro invece di 149 euro, con uno sconto del 34%. La soglia dei cento euro, soprattutto d’estate, pesa nelle scelte di chi cerca un apparecchio mobile, senza lavori in casa e senza unità esterne.

Un raffrescatore evaporativo portatile in salotto, esempio di soluzione economica per affrontare il caldo estivo sotto i 100 euro.

La promozione è disponibile su Amazon, ma può cambiare in fretta. Come sempre in questi casi, prezzo e disponibilità dipendono dalle scorte e dalle condizioni applicate dal venditore al momento dell’acquisto. “Lo abbiamo guardato per una stanza piccola, non per tutta la casa”, scrive un utente nelle recensioni. Una frase che riassume bene l’uso più realistico di un raffrescatore evaporativo di questa fascia.

Va detto subito, per evitare equivoci: può dare un sollievo localizzato, vicino alla scrivania o accanto al letto, ma non prende il posto di un impianto di aria condizionata. La differenza c’è. E conviene averla chiara prima di comprare.

Consumi da 110 watt e serbatoio da 8 litri: i dati tecnici da valutare

Sul fronte tecnico, il raffrescatore Ariete Ciclope lavora con una potenza dichiarata di 110 watt, un valore contenuto se paragonato a molti climatizzatori portatili tradizionali. Nella scheda prodotto viene indicato anche un consumo annuo di 27,63 kWh, un dato utile per chi tiene d’occhio la bolletta, soprattutto nei mesi in cui ventilatori e apparecchi per il fresco restano accesi per diverse ore al giorno.

Il serbatoio da 8 litri è uno degli elementi più importanti del modello. Una capacità del genere permette un uso abbastanza prolungato senza dover rabboccare di continuo. La durata reale, però, cambia in base alla velocità scelta, alla temperatura della stanza e all’umidità presente nell’aria. In una casa già molto umida, per esempio, l’effetto può essere meno evidente: il raffrescamento evaporativo funziona meglio quando l’aria è secca.

Il meccanismo è semplice. L’apparecchio aspira l’aria, la fa passare attraverso un sistema umidificato e la rimette in circolo con una sensazione più fresca. Non abbassa la temperatura come un condizionatore con gas refrigerante, ma può rendere più vivibile una stanza nelle ore più calde. Una distinzione piccola solo in apparenza.

Display touch, telecomando e Fast Cooling: come si gestisce il raffrescamento

La gestione di Ariete Ciclope passa dal display LED touchscreen, sistemato nella parte superiore, e dal telecomando incluso nella confezione. Le impostazioni principali si possono cambiare senza alzarsi dal divano o dal letto. Un dettaglio comodo, soprattutto la sera, quando il caldo resta intrappolato nelle stanze anche dopo il tramonto.

Tra le funzioni indicate c’è la modalità Fast Cooling, pensata per aumentare rapidamente la ventilazione e dare un sollievo più immediato. Non fa miracoli, ma può essere utile quando si rientra in casa dopo una giornata afosa o quando una stanza è rimasta chiusa per ore. In quei casi, con le finestre aperte per qualche minuto e un po’ di aria in movimento, il dispositivo può lavorare meglio.

Il pannello touch rende l’uso piuttosto semplice anche per chi non ha grande dimestichezza con apparecchi smart o climatizzatori portatili. Le funzioni sono quelle essenziali: velocità, modalità di raffrescamento e direzione del flusso. Poche regolazioni, ma facili da capire.

Dimensioni, peso e rumorosità: dove conviene usare Ariete Ciclope in casa

Le dimensioni dichiarate di Ariete Ciclope sono 38,2 x 29 x 95,4 centimetri, con un peso di circa 7,5 chilogrammi. Non è un apparecchio da sistemare su una mensola, ma resta abbastanza pratico da spostare tra soggiorno, camera da letto e studio, soprattutto se usato come soluzione estiva. Il colore bianco e la struttura in plastica lo rendono facile da inserire in diversi ambienti della casa, senza dovergli riservare uno spazio fisso.

La rumorosità indicata è di 67,7 dB, un valore da valutare bene se si pensa di usarlo di notte. Per qualcuno può essere tollerabile, per altri meno: dipende dalla sensibilità al rumore e dalla distanza dal letto. In soggiorno, durante il giorno, il rumore del flusso d’aria tende invece a farsi notare meno.

L’uso più adatto sembra quello in stanze medio-piccole, non chiuse ermeticamente e con un minimo ricambio d’aria. In camera può aiutare prima di dormire, nello studio durante il lavoro da casa, in cucina solo se il calore non è già troppo alto. L’offerta a 98,90 euro lo mette tra le opzioni economiche da valutare, a patto di sapere cosa può fare davvero: migliorare la sensazione di fresco, non trasformare una stanza calda in un ambiente climatizzato.