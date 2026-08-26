L'aria condizionata ti causa disturbi? Non è strano, tutta colpa di questa impostazione

Con le ondate di caldo sempre più frequenti, il climatizzatore è diventato uno strumento importante in casa, in ufficio e in auto. Il sollievo è immediato, soprattutto nelle ore più calde, ma una regolazione sbagliata può favorire fastidi come gola secca, irritazione delle mucose e contratture muscolari.

Il problema non è l’aria condizionata in sé, ma come viene utilizzata. Temperature troppo basse, getti diretti sul corpo, ambienti eccessivamente secchi e filtri trascurati possono rendere meno confortevole un sistema che, se usato correttamente, aiuta invece a proteggersi dagli effetti del caldo.

Sbalzi termici: perché impostare il climatizzatore troppo basso può creare fastidi

Uno degli errori più comuni riguarda la temperatura del climatizzatore. Entrare da una strada molto calda e passare improvvisamente in un ambiente raffreddato a 18 °C significa sottoporre il corpo a uno sbalzo termico importante.

Il cambiamento brusco può provocare una sensazione di disagio, irrigidimento muscolare e irritazione delle vie respiratorie, soprattutto quando il getto d’aria fredda colpisce direttamente viso, collo o spalle.

Il Ministero della Salute consiglia di usare correttamente l’aria condizionata durante le ondate di caldo, evitando di impostare temperature troppo basse rispetto all’esterno. Le indicazioni ministeriali considerano generalmente adeguata una temperatura interna intorno ai 25-27 °C, con un basso livello di umidità, proprio per limitare gli sbalzi termici.

Non serve quindi trasformare una stanza in un ambiente molto freddo per percepire sollievo. Raffreddare gradualmente e mantenere una temperatura confortevole è spesso sufficiente.

Un climatizzatore regolato troppo in basso o con il getto diretto può aumentare la sensazione di secchezza e fastidio alle vie respiratorie.

Aria troppo secca: perché gola, naso e occhi possono irritarsi

Il climatizzatore non abbassa soltanto la temperatura. Durante il funzionamento riduce anche l’umidità presente nell’aria, ed è proprio questo uno dei motivi per cui un ambiente meno afoso viene percepito come più confortevole.

Quando però l’aria diventa troppo secca, alcune persone possono avvertire irritazione alla gola, secchezza nasale, occhi secchi o una leggera tosse.

Le mucose delle vie respiratorie hanno bisogno di una corretta idratazione per mantenere la propria funzione protettiva. Per questo, soprattutto quando si trascorrono molte ore in ambienti climatizzati, è utile bere regolarmente ed evitare che il flusso d’aria sia diretto continuamente verso il viso.

La funzione deumidificazione può essere utile nelle giornate molto afose, ma non deve necessariamente essere utilizzata in modo continuo. Se l’ambiente è già poco umido, ridurre ulteriormente l’umidità può aumentare la sensazione di secchezza.

Filtri sporchi e manutenzione: perché la pulizia del climatizzatore conta

Un altro aspetto importante riguarda la manutenzione del climatizzatore. I filtri servono a trattenere polvere e altre particelle presenti nell’aria e, con il passare del tempo, possono accumulare sporco.

Se non vengono puliti secondo le indicazioni del produttore, possono peggiorare la qualità dell’aria e contribuire alla diffusione di polvere, allergeni e cattivi odori quando l’apparecchio viene rimesso in funzione.

Il Ministero della Salute raccomanda infatti controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione periodica degli impianti di condizionamento e ventilazione, soprattutto negli ambienti di lavoro e nelle strutture più complesse.

Per i normali climatizzatori domestici è quindi sufficiente seguire il programma di manutenzione previsto dal produttore, pulire o sostituire i filtri quando necessario e rivolgersi a un tecnico se compaiono cattivi odori, rumori anomali o problemi di funzionamento.

È invece meglio evitare allarmismi sulla Legionella. Il rischio riguarda soprattutto sistemi idrici e impianti complessi nei quali può formarsi e disperdersi aerosol contaminato; non è corretto considerare automaticamente il classico climatizzatore domestico split una fonte tipica di infezione.

Climatizzatore durante le ondate di caldo: la temperatura consigliata

Durante le ondate di caldo, utilizzare correttamente l’aria condizionata può essere particolarmente utile per anziani, bambini piccoli e persone più vulnerabili alle alte temperature.

Le indicazioni del Ministero della Salute suggeriscono di mantenere il termostato su valori moderati. Nelle sue raccomandazioni vengono indicati intervalli intorno ai 24-27 °C, sufficienti a migliorare il comfort senza creare contrasti eccessivi con l’esterno.

È inoltre preferibile tenere chiuse le finestre mentre il climatizzatore è in funzione e utilizzare tende, persiane o altri sistemi oscuranti per limitare l’ingresso diretto del sole. In questo modo la stanza si scalda meno e l’apparecchio deve lavorare meno.

Quando possibile, conviene arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata, per esempio al mattino presto o durante la notte.

Getto diretto e notte: gli errori più comuni da evitare

Un ambiente fresco non richiede che il flusso d’aria colpisca direttamente chi si trova nella stanza. Meglio orientare le alette in modo che l’aria circoli senza investire continuamente letto, divano o postazione di lavoro.

Durante la notte può essere utile impostare una temperatura meno aggressiva, utilizzare le modalità dedicate al sonno oppure programmare il funzionamento in base alle caratteristiche della stanza.

Anche bere acqua regolarmente, chiudere tende e persiane durante le ore più calde e limitare l’uso di elettrodomestici che producono calore contribuisce a mantenere l’ambiente più confortevole. Sono accorgimenti indicati anche nelle raccomandazioni del Ministero per affrontare le giornate più calde.

In auto vale la stessa regola: evitare il passaggio immediato dal caldo al freddo

Anche in automobile è meglio evitare di salire in un abitacolo rovente e impostare immediatamente il climatizzatore alla temperatura minima.

Quando l’auto è rimasta al sole, può essere utile aprire per qualche minuto porte o finestrini per far uscire l’aria più calda, quindi avviare il climatizzatore e abbassare progressivamente la temperatura.

La regola generale resta semplice: niente temperature estreme, niente getto continuo sul corpo e manutenzione regolare.

L’aria condizionata non è di per sé una causa di raffreddore o infezioni. Utilizzata male, però, può favorire secchezza e irritazione e rendere poco confortevole il passaggio tra ambienti molto diversi. Usata correttamente, resta invece uno degli strumenti più efficaci per affrontare il caldo intenso.