Approvato il cambiamento sull'ora globale: partirà dal 2027

Una decisione internazionale destinata a cambiare il modo in cui viene misurato il tempo coinvolgerà presto infrastrutture digitali utilizzate ogni giorno nel mondo intero.

Il provvedimento, approvato nell’ambito della metrologia internazionale, riguarda una questione poco conosciuta ma essenziale per la sincronizzazione dei dispositivi. Per reti e satelliti, infatti, anche variazioni minime possono creare difficoltà operative, mentre per chi controlla l’ora sul telefono tutto potrebbe sembrare identico. La novità riguarda anche il rapporto tra orologi atomici e movimento della Terra, due riferimenti che non procedono sempre allo stesso passo.

Versailles decide: dal 20 maggio 2027 una UTC senza più scatti

Dal 20 maggio 2027 la UTC, il tempo universale coordinato, non sarà più corretta con l’aggiunta occasionale di un secondo. Lo ha spiegato il Physikalisch-Technische Bundesanstalt di Braunschweig, il principale istituto tedesco di metrologia. Per chi lavora con sistemi che devono restare sincronizzati al millesimo, è un passaggio tutt’altro che secondario.

Finora la UTC, costruita sugli orologi atomici, veniva tenuta vicina alla UT1, la scala legata alla rotazione terrestre. Il punto è che la Terra non gira sempre allo stesso ritmo: a volte rallenta, a volte accelera appena, a volte oscilla. Per evitare uno scarto superiore a 0,9 secondi, dal 1972 sono stati aggiunti 27 secondi intercalari. L’ultimo nel 2016.

Per chi guarda l’orologio di casa cambia poco. Per chi gestisce infrastrutture digitali, invece, quel secondo in più può essere un problema. Da qui la decisione: lasciare andare avanti una UTC continua, senza piccoli salti programmati.

Secondo intercalare, il rischio per reti, satelliti e data center

Il secondo intercalare era nato come una soluzione pratica. Con il tempo, però, è diventato una complicazione. Data center, reti di telecomunicazione, sistemi di navigazione satellitare e infrastrutture elettriche lavorano su sequenze temporali precisissime, ordinate al millisecondo e spesso anche meno. Inserire un secondo in più vuol dire chiedere ai sistemi di gestire un’anomalia: qualcuno la assorbe, qualcuno la distribuisce, qualcuno può leggerla nel modo sbagliato. Non accade spesso, ma può bastare.

Tra gli esperti la preoccupazione era aumentata anche per un altro motivo: negli ultimi anni la rotazione terrestre ha mostrato fasi di lieve accelerazione. Questo rendeva possibile, almeno in teoria, un secondo intercalare negativo, cioè la cancellazione di un secondo. Una situazione mai provata davvero su larga scala. In sostanza, nessuno poteva garantire come avrebbero reagito tutti i sistemi.

Con le nuove regole, la distanza tra tempo atomico e rotazione terrestre potrà arrivare fino a un’ora prima di richiedere interventi. Secondo gli specialisti, ci vorranno probabilmente secoli.

Orologi radiocontrollati e osservatori: chi dovrà cambiare qualcosa

Per la maggior parte delle persone non cambierà nulla. Gli orologi radiocontrollati domestici continueranno a funzionare come sempre, compresi quelli che ricevono il segnale dal trasmettitore a onde lunghe DCF77, gestito dal PTB e usato in buona parte dell’Europa centrale. “Ora che non ci saranno più secondi intercalari, quella parte del codice resterà semplicemente inattiva”, ha spiegato Ekkehard Peik, responsabile di dipartimento al PTB. Nessun intervento tecnico particolare, ha aggiunto il fisico, almeno per questo servizio.

Dovranno invece adeguarsi gli osservatori astronomici e i sistemi che calcolano con precisione lo scarto tra UTC e UT1, per esempio quando puntano i telescopi o lavorano su dati legati alla posizione della Terra nello spazio.

Braunschweig resta uno dei centri chiave della metrologia del tempo: il Bureau international des poids et mesures, vicino Parigi, calcola il tempo atomico internazionale usando gli orologi dei laboratori di diversi Paesi, dando più peso a quelli più stabili. Il PTB, ha confidato Peik, vuole restare tra i riferimenti mondiali e guarda già alla prossima generazione: gli orologi nucleari, settore in cui sono in corsa anche laboratori negli Stati Uniti e in Cina.