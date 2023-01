Approfitta ora di questa promo incredibile, switch Tenda SG105 in offerta su Amazon

Tenda SG105 è uno switch SOHO Gigabit Ethernet a cinque porte. Fornisce cinque porte di negoziazione automatica 10/100/1000Mbps, che è possibile utilizzare per stabilire una rete LAN o estendere la rete uplink. Rispetto a uno switch da 100 Mbps, migliora la velocità di trasmissione fino a 10 volte, eliminando l’effetto collo di bottiglia della larghezza di banda a cascata. Acquistalo ora su Amazon a soli 11,89€ invece di 14,99€.

Supporta l’installazione desktop e il montaggio a parete. Senza configurazione, può essere riprodotto una volta collegato. Con la connettività stabile e le funzionalità di facile utilizzo, è perfettamente adatto per il collegamento in rete di dormitori scolastici, piccoli uffici, uffici domestici e per la videosorveglianza.

Lo switch Gigabit Ethernet non gestito offre una connessione ad alta velocità, affidabile e facile da usare e dispone di cinque porte RJ45 con negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps, Presente anche la funzione MDI/MDIX automatico e soddisfa gli standard CE, FCC e RoHS.

Il dispositivo può essere posizionato sia su un tavolo o sulla parete grazie al supporto che si trova sul retro del dispositivo. Si adatta ugualmente bene a qualsiasi configurazione desktop e la cosa importante è che è Plug and play, nessuna configurazione richiesta.

Con la modalità di archiviazione e inoltro, l’apprendimento automatico dell’indirizzo MAC, lo switch può trasferire i dati senza perdita per garantire prestazioni di rete cablate stabili e incredibilmente veloci. L’inoltro a piena velocità garantisce un’esperienza di rete fluida. Inoltre il controllo del flusso evita la caduta del telaio quando la porta è bloccata. Consente l’accesso anche a telecamere IP e fornisce un’immagine nitida e funzionante. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.