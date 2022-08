Ottime notizie per chiunque abbia intenzione di acquistare un nuovo iPhone. A partire da oggi, 3 agosto 2021, in Italia – così in Francia e Spagna – è possibile acquistare il piano AppleCare+ che include anche la copertura per furto e smarrimento.

Il nuovo piano include non solo tutto quello che offre AppleCare+ “standard”, ma anche fino a due interventi per furto o smarrimento ogni 12 mesi, ciascuno al costo addizionale di 129 euro. Come spiega il colosso di Cupertino sulla sua pagina di supporto (aggiornata in queste ore), per questo tipo di copertura è necessario che la funzione Dov’è sia attiva sull’iPhone al momento dello smarrimento o del furto, e anche durante tutta la procedura di richiesta.

AppleCare+: quanto costa il nuovo piano?

Ancora una volta ci affidiamo al sito di Apple per scoprire i prezzi per la copertura per furto o smarrimento. Le opzioni sono due: 1 anno a rate mensili oppure piano biennale, non a rate.

Facciamo alcuni esempi per rendere il tutto più chiaro. Prendiamo iPhone 13 (Standard e Mini) e iPhone 13 Pro (Standard e Max), ovvero gli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Apple.

iPhone 13 (Standard e Mini) 1 anno a rate mensili: 14,49 euro/mese 2 anni: 289 euro

iPhone 13 Pro (Standard e Max) 1 anno a rate mensili: 11,49 euro/mese 2 anni: 229 euro



Come acquistare AppleCare+

Puoi acquistare il servizio Apple insieme al tuo nuovo iPhone, oppure entro 60 giorni dalla data d’acquisto dello smartphone. Hai tre modi per farlo, ovvero:

dal tuo dispositivo (vai in Impostazioni > Generali > Info e scegli Copertura AppleCare+ disponibile);

online (ti sarà chiesto di verificare il numero di serie e di eseguire una diagnosi automatica);

chiamando il numero 800 915 904 (ti sarà chiesto di eseguire una diagnosi automatica e di fornire una prova d’acquisto).

A proposito di furti e smarrimenti di iPhone, questo approfondimento risponde ad una domanda che tanti utenti si pongono: “cosa bisogna fare quando un iPhone rubato viene spento?”.