Questa è una di quelle notizie che non ti aspetti, perché si tratta di un prodotto molto ambito e soprattutto lanciato sul mercato solo da poche settimane. Apple Watch Ultra – il miglior indossabile smart sul mercato, senza la minima ombra di dubbio – è acquistabile a prezzo scontato su Amazon: il risparmio, calcolatrice alla mano, è di 60 euro.

Un aspetto ottimo della promozione è che lo sconto è valido anche in caso di pagamento a rate tramite l’apposito servizio di Amazon, gratuito e senza costi nascosti: 5 rate da 189,80 euro al mese.

Apple Watch Ultra, ovvero SPETTACOLO

Apple Watch Ultra vanta un nuovo audace design e un’ampia serie di funzioni pensate per resistenza, esplorazione e avventura. Ha una cassa in titanio da 49 mm e cristallo di zaffiro piatto anteriore che mostra il display più ampio e luminoso mai montato su un Apple Watch. Il tasto Azione personalizzabile, poi, ti consente di accedere al volo a un’ampia gamma di utili funzioni.

Apple Watch Ultra ha più autonomia di ogni altro indossabile made-in-Cupertino: fino a 36 ore in normali condizioni di utilizzo. Inoltre, una nuova impostazione a basso consumo, ideale per le esperienze di più giorni, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore.

Il design in titanio aerospaziale di Apple Watch Ultra garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge completamente i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina, fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch. Il già citato tasto Azione, di color arancione (ad alto contrasto), può essere facilmente personalizzato per accedere al volo a un’ampia gamma di funzioni, fra cui Allenamenti, Compass Waypoints e Torna sui tuoi passi.

Lo smartwatch rugged ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Apple Watch Ultra è uno strumento incredibile per chi fa sport di resistenza e aspira a superare i propri limiti. Per la prima volta in un Apple Watch, il GPS di precisione a doppia frequenza integra sia L1 che la frequenza più recente, L5, oltre a nuovi algoritmi di posizionamento. Il dispositivo da polso offre il GPS più preciso di qualsiasi altro Apple Watch, fornendo agli utenti i dati più precisi su distanza, ritmo e percorso per gli allenamenti e le gare.

Infine, grazie al design robusto e al display più ampio e luminoso, Apple Watch Ultra è lo strumento perfetto per chi ama l’avventura e le esplorazioni, dalle normali attività a quelle più estreme.

Anche se è indicato come “attualmente non disponibile”, non c’è nulla da temere. Puoi comunque completare l’acquisto al prezzo scontato di 949 euro, poi – quando ci saranno nuove scorte – Amazon provvederà alla spedizione.