Dando oggi un’occhiata al mercato degli smartwatch, basta un secondo per rendersi conto del fatto che il migliore in circolazione sia Apple Watch Ultra. E secondo molti, è anche il più bello. Presentato dall’azienda di Cupertino nel corso del 2022, l’indossabile porta con sé una marea di novità, compreso il cinturino Alpine Loop in nylon che ben si sposa con la natura “rugged” del device. Apple ne consente l’acquisto, ma non tutti sono disposti a spendere circa 100 euro per un cinturino.

E chi vuole togliersi lo sfizio allora cosa può fare? Beh, la soluzione c’è e si trova – rullo di tamburi – su Amazon. Esteticamente, il cinturino realizzato da GBPOOT è identico a quello di Apple, ma bisogna ovviamente accettare qualche compromesso sulla qualità finale. Parliamo comunque di una spesa di poco più di 20 euro. Prima di procedere all’acquisto, seleziona la misura giusta affinché sia compatibile con la misura della cassa del tuo Apple Watch (di qualsiasi generazione).

Stando alla descrizione su Amazon, questo cinturino in nylon intrecciato è compatibile con tutti, ma proprio tutti, gli Apple Watch in circolazione. Dal Series 1 al Series 8, passando ovviamente per i due SE. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure, si va dai 38 mm ai 49 mm.

La lunghezza del cinturino è facilmente regolabile, una volta trovato il fit giusto, puoi utilizzare l’innovativo gancio a G per fissarlo saldamente al polso. L’azienda produttrice ci dice che il doppio tessuto è resistente, morbido, delicato sulla pelle e traspirante. Vogliamo fidarci, ma ci fidiamo ancora di più delle recensioni con tanto di foto. Gli utenti, considerata anche la spesa irrisoria, sono più che soddisfatti dell’acquisto.

Lo sconto del 15% ti consente inoltre di risparmiare qualcosina (circa 3 euro). L’articolo è segnato come in “disponibilità immediata”, e la spedizione è gratuita per tutti coloro che sono abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.