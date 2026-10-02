Apple Watch Ultra 4, qualcosa non va con il tasto Azione: utenti segnalano attese fino a 30 secondi

Un pulsante pensato per offrire accesso immediato alle funzioni più importanti che, in alcune circostanze, immediato non sembra esserlo affatto.

Diversi possessori di Apple Watch Ultra 4 stanno segnalando un comportamento anomalo del tasto Azione: quando viene configurato per attivare la torcia e l’orologio si trova in standby, dopo la pressione possono trascorrere diversi secondi prima che la funzione venga effettivamente eseguita.

In almeno una delle segnalazioni pubblicate sulla Community ufficiale Apple si parla addirittura di un’attesa che può arrivare a circa 30 secondi.

E la parte più interessante è che la sostituzione dell’Apple Watch, in alcuni casi, non sembra risolvere definitivamente il problema.

La torcia di Apple Watch Ultra 4 si attiva con un forte ritardo

La discussione è stata aperta da un possessore di Apple Watch Ultra 4 che ha configurato il tasto Azione per accendere rapidamente la torcia.

Normalmente il funzionamento dovrebbe essere semplicissimo: Apple stessa indica che, impostando la torcia come funzione del tasto Azione, basta una pressione per accenderla e una seconda pressione per spegnerla.

Il comportamento descritto dall’utente è però molto diverso.

Quando lo schermo dell’Apple Watch è già attivo, la torcia si avvia immediatamente. Quando invece il display rimane in standby per più di un minuto, premendo il tasto Azione apparentemente non succede nulla.

La torcia può comunque accendersi, ma soltanto dopo un’attesa che in alcuni casi arriverebbe a circa 30 secondi.

Se durante questo intervallo si tocca lo schermo per risvegliare l’orologio, invece, la torcia si attiva immediatamente.

L’utente ha persino sostituito l’Apple Watch

Prima di scrivere sulla Community Apple, l’autore della segnalazione aveva già provato praticamente tutte le soluzioni più immediate.

Ha disaccoppiato e nuovamente abbinato l’Apple Watch, lo ha configurato come nuovo dispositivo e, soprattutto, si è recato in un Apple Store ottenendo la sostituzione dell’orologio.

Il problema, però, sarebbe rimasto.

Proprio questo dettaglio ha portato diversi partecipanti alla discussione a ipotizzare che possa trattarsi più facilmente di un problema software che di un difetto fisico del singolo Apple Watch.

E non sembra essere un caso isolato

Dopo la prima segnalazione, altri proprietari di Apple Watch Ultra 4 hanno iniziato a raccontare esperienze praticamente identiche.

Un utente spiega di non aver mai avuto il problema con il precedente Apple Watch Ultra 3, nonostante utilizzasse anch’esso watchOS 27. Dopo il passaggio all’Ultra 4, invece, avrebbe iniziato a notare che il tasto Azione non attivava immediatamente la torcia quando l’orologio era in standby.

Un altro proprietario racconta che il comando non funzionerebbe correttamente “metà delle volte”, costringendolo a risvegliare prima lo schermo.

La questione assume anche una certa importanza pratica per chi utilizza realmente la torcia dell’Apple Watch durante attività all’aperto. Alcuni utenti spiegano infatti di utilizzarla durante le passeggiate mattutine al buio o quando devono attraversare una strada.

Qualcuno ha cambiato Apple Watch due volte

Le testimonianze diventano ancora più interessanti quando si parla delle sostituzioni.

Un utente ha inizialmente raccontato di aver restituito il proprio Ultra 4 e di averne acquistato un altro che sembrava funzionare perfettamente.

Pochi giorni dopo ha però aggiornato il proprio messaggio, spiegando che il problema si era ripresentato anche sul dispositivo sostitutivo e arrivando quindi alla conclusione che potesse trattarsi di un’anomalia software.

Un altro partecipante alla discussione riferisce invece di aver sostituito l’Ultra 4 ricevendo un secondo esemplare che mostrava esattamente lo stesso comportamento.

Questo naturalmente non è sufficiente per escludere completamente un problema hardware, ma rende meno probabile che si tratti semplicemente di un singolo Apple Watch difettoso.

watchOS 27.0.1 non sembra aver risolto il problema

Nel frattempo Apple ha già distribuito watchOS 27.0.1.

L’aggiornamento include alcune correzioni e Apple specifica ufficialmente di aver risolto un problema che poteva provocare riavvii inattesi dell’Apple Watch.

Nelle note ufficiali, però, non viene menzionato alcun intervento relativo ai ritardi del tasto Azione o della torcia.

E almeno un possessore di Ultra 4 presente nella discussione afferma chiaramente che il comportamento è rimasto anche dopo l’installazione di watchOS 27.0.1.

Al momento, quindi, non ci sono indicazioni ufficiali che Apple abbia già corretto questo specifico problema.

Potrebbe dipendere dallo standby

L’elemento forse più interessante delle testimonianze riguarda proprio il comportamento dell’Apple Watch quando lo schermo è inattivo.

Quando il display è acceso, il tasto Azione sembra funzionare correttamente. È quando l’orologio rimane in standby che può comparire il forte ritardo.

Questo ha portato alcuni utenti a ipotizzare una qualche anomalia nella gestione del risveglio dell’Apple Watch o degli stati di risparmio energetico.

È però soltanto un’ipotesi.

Nella discussione è stato suggerito anche di disattivare l’opzione che permette di attivare la sirena tenendo premuto il tasto Azione oppure di utilizzare un Comando Rapido al posto della funzione Torcia integrata. L’autore originale ha però riferito che almeno il primo tentativo non ha risolto il problema.

Apple non ha ancora confermato ufficialmente il bug

È importante sottolineare che, al momento, Apple non sembra aver riconosciuto pubblicamente questo comportamento come un bug di Apple Watch Ultra 4.

Sappiamo però che più utenti ne stanno parlando sulla Community ufficiale e che alcuni di loro dichiarano di aver già aperto segnalazioni con l’assistenza tecnica Apple.

Considerando inoltre che Apple pubblicizza proprio il tasto Azione dell’Ultra 4 come un sistema per avere un controllo fisico e immediato di funzioni come allenamenti e torcia, un’attesa di parecchi secondi rappresenterebbe chiaramente un comportamento anomalo.

Per chi possiede un Apple Watch Ultra 4 e utilizza frequentemente la torcia dal tasto Azione, quindi, vale la pena controllare se il problema si manifesta soprattutto dopo alcuni minuti di standby.

A questo punto bisognerà capire se Apple interverrà con uno dei prossimi aggiornamenti di watchOS 27.