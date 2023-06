Apple Watch Ultra: 4 alternative BEST BUY per iPhone

L’Apple Watch è senza dubbio un compagno di viaggio eccellente per gli utenti iPhone, ma ci sono momenti in cui potresti cercare un’alternativa. Che tu stia cercando un dispositivo con una durata della batteria più lunga o un design diverso, ci sono molte opzioni disponibili sul mercato e ugualmente valide.

In questo articolo, vi daremo quattro alternative all’Apple Watch che sono perfettamente compatibili con iPhone e offrono una serie di funzionalità impressionanti.

Garmin Venu 2 Plus

Il Garmin Venu 2 è un’ottima alternativa all’Apple Watch, soprattutto per coloro che sono appassionati di sport. Questo smartwatch si distingue per la durata della sua batteria, che supera di gran lunga quella dell’Apple Watch. Nonostante il sistema operativo non sia paragonabile a quello di Apple, il Garmin Venu 2 è un compagno affidabile per le tue avventure all’aria aperta e per monitorare le tue attività sportive. Oggi si trova su Amazon in offerta a 379€, con uno sconto del 16%.

Fitbit Sense 2

Il Fitbit Sense 2 è un altro smartwatch che merita di essere considerato. Anche se l’interazione con iPhone non è paragonabile allo smartwatch di Apple, il Fitbit Sense 2 offre un’autonomia impressionante, con una singola carica che dura quasi una settimana. Inoltre, dispone di un sensore GPS e di tutti i sistemi di monitoraggio biometrico, dal battito cardiaco all’ossigenazione del sangue. Si tratta di un perfetto compromesso per chi cerca uno smartwatch ottimo per le sue funzioni smart ma anche per tracciare al meglio l’attività sportiva.

Nel momento in cui scriviamo, il Fitbit Sense 2 si trova su Amazon ad un prezzo di 295€.

Huawei Watch GT 3

Il Huawei Watch GT 3 è un’alternativa di alta qualità all’Apple Watch. Questo smartwatch offre un’ampia gamma di funzionalità, tra cui il monitoraggio di centinaia di attività sportive, il controllo del battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue e il livello di stress. Inoltre, permette di fare telefonate direttamente dall’orologio. La durata della batteria è incredibile, con il modello più piccolo che offre un’autonomia di sette giorni, mentre quello di dimensioni superiori arriva a 14 giorni.

Oggi si trova in offerta su Amazon a 229,90€, si tratta del minimo storico con un risparmio del 15%.

Amazfit GTR 3 Pro

L’Amazfit GTR 3 Pro è un altro smartwatch che offre un’ottima alternativa all’Apple Watch. Questo modello è particolarmente interessante per la sua leggerezza e la sua durata della batteria, che può durare fino a tre settimane con una singola carica. Inoltre, l’Amazfit GTR 3 Pro dispone di un sensore biometrico molto preciso, che permette di misurare il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria in meno di 45 secondi.

Oggi si trova in offerta su Amazon a 169,99€, un prezzo assurdo per un prodotto di così alta qualità e con un design così ricercato.

Insomma, sebbene l’Apple Watch sia un ottimo compagno per gli utenti iPhone, esistono molte alternative valide sul mercato. Che tu stia cercando un dispositivo con una durata della batteria più lunga, un design diverso, o un’ampia gamma di funzionalità, questi smartwatch sono tutte ottime scelte. Non perdere l’opportunità di scoprire quale di questi dispositivi può essere il compagno perfetto per il tuo iPhone. Approfitta delle offerte disponibili e acquista il tuo nuovo smartwatch.