Apple Watch Ultra 2: con la promo Amazon risparmi più di 100€

Ti presentiamo uno degli smartphone più all’avanguardia sul mercato, e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo unico! Si tratta dell’Apple Watch Ultra 2, al momento disponibile su Amazon a soli 799 euro con un super sconto del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Apple Watch Ultra 2: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch Ultra 2 è un gioiellino tech che riesce ad accompagnarti in ogni momento della tua routine quotidiana.

In primis è dotato di un display Retina always on ultrabrillante, di GPS di precisione a doppia frequenza estremamente accurato e di tantissime funzioni per salute, sicurezza e connettività.

Inoltre vanta una cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione con vetro anteriore in cristallo di zaffiro, un grande Digital Crown e un tasto Azione personalizzabile per sfruttarlo in maniera più fluida ed ottimale che mai.

Nello specifico, questo modello può essere considerato come il miglior orologio per lo sport e l’avventura: hai a disposizione, infatti, funzioni evolute per attività come nuoto, corsa, ciclismo, trekking e immersioni. In più, nell’app Allenamento, trovi viste, esperienze e parametri evoluti, come zone di frequenza cardiaca, workout personalizzati e carico di allenamento, così puoi vedere quanto influiscono sul tuo corpo nel corso del tempo.

