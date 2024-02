Apple Watch Series 9: lo SMARTWATCH per eccellenza è in PROMOZIONE

Apple non ha bisogno di presentazioni e non ne hanno bisogno neanche i suoi prodotti e oggi, su Amazon, è presente e disponibile uno sconto del 13% sull’Apple Watch Series 9 che viene messo in vendita a 427€.

Maxi sconto su Amazon sull’Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 rappresenta il passo avanti essenziale per un’elevata consapevolezza della salute e del benessere. Grazie al nuovo chip S9, questo orologio intelligente offre un display superluminoso e una modalità innovativa di interazione, consentendo un’esperienza utente magica e intuitiva. Le funzioni avanzate per la salute, la sicurezza e l’attività fisica forniscono dati utili e assistenza quando necessario.

Con funzioni evolute per la salute, Apple Watch Series 9 monitora il livello di ossigeno nel sangue, effettua ECG su richiesta e avverte in caso di ritmo cardiaco irregolare. La funzione “Fasi del sonno” fornisce informazioni dettagliate sul sonno leggero, REM e profondo, mentre il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo offrono dati sul benessere generale.

Un grandioso compagno di fitness, l’app Allenamento offre un supporto avanzato per una vasta gamma di sport, fornendo dettagliate analisi delle performance. Le funzioni innovative per la sicurezza come il “Rilevamento incidenti” e il “Rilevamento cadute” possono chiamare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza.

Compatibile con tutti i dispositivi e servizi Apple, Apple Watch Series 9 si integra perfettamente con il tuo ecosistema. Con una vasta selezione di cinturini e quadranti personalizzabili, puoi modificare l’aspetto del tuo orologio per adattarlo al tuo stile e umore del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.