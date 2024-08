Apple Watch Series 9: il miglior smartwatch DEL MONDO in PROMOZIONE

Apple Watch Series 9 è lo smartwatch top di casa Apple e oggi, su Amazon, viene scontato del 18% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 399€.

Maxi offerta sull’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 è il compagno ideale per chi desidera vivere una vita più sana e connessa. Grazie al nuovo chip S9, il dispositivo offre un display superluminoso e un’innovativa modalità di interazione che consente di controllare l’orologio senza doverlo toccare.

Le funzioni evolute per la salute ti permettono di monitorare costantemente il tuo benessere. Puoi tenere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue, eseguire ECG, ricevere notifiche per il ritmo cardiaco irregolare, monitorare le fasi del sonno e utilizzare il sensore di temperatura per il monitoraggio del ciclo. Inoltre, puoi annotare il tuo stato d’animo per aumentare la consapevolezza emotiva.

Le funzioni di sicurezza innovative, come il rilevamento degli incidenti e delle cadute, possono chiamare i soccorsi in caso di emergenza. La funzione SOS emergenze permette di avviare rapidamente una chiamata d’emergenza con un semplice tocco.

L’Apple Watch Series 9 è perfettamente integrato con l’ecosistema Apple, permettendoti di sbloccare automaticamente il tuo Mac, ritrovare il tuo iPhone con la Posizione precisa, e pagare con Apple Pay. Con una resistenza incredibile a urti, polvere (IP6X), e immersioni fino a 50 metri, l’Apple Watch Series 9 è progettato per durare. E con cinturini e quadranti personalizzabili, puoi adattarlo a ogni occasione. Resta sempre connesso, invia messaggi, rispondi alle chiamate e ascolta musica ovunque ti trovi.

Su Amazon, oggi, Apple Watch Series 9 viene scontato del 18% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 399€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.