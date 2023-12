Apple Watch Series 9 e Ultra 2 non sono più in vendita negli USA: cosa succede?

In una svolta inattesa, Apple ha interrotto la commercializzazione dell’Apple Watch Series 9 e del modello Ultra 2 negli Stati Uniti dal 21 dicembre 2023.

Apple Watch 9 e Ultra 2: cosa succede?

Questa decisione segue una controversia con Masimo, una società specializzata in dispositivi medici, che ha portato alla sentenza della International Trade Commission (ITC) di sospendere le vendite a causa di una potenziale violazione di brevetto legata al sensore per la rilevazione dell’ossigeno nel sangue.

Nonostante gli sforzi di Apple di ritardare tale divieto, l’ITC ha respinto le richieste, lasciando aperta solo una remota possibilità di intervento da parte del Presidente Biden per revocare il divieto di importazione.

Apple sta ora lavorando su un aggiornamento del software, sperando di aggirare il problema del brevetto senza modificare l’hardware. Tuttavia, Masimo sostiene che il problema sia nel sensore fisico, rendendo le sole modifiche software insufficienti.

Questo imprevisto colpisce una porzione marginale del fatturato di Apple, con gli Apple Watch che contribuiscono con circa 17 miliardi di dollari al fatturato annuale dell’azienda di oltre 383 miliardi di dollari. Tuttavia, l’evento solleva preoccupazioni più ampie sulla logistica e l’assistenza clienti, poiché Apple non può fornire modelli di sostituzione o effettuare riparazioni sui modelli interessati.

L’azienda ha espresso la sua contrarietà alla decisione dell’ITC, affermando di essere pronta a difendersi legalmente. In questo contesto, si attende di vedere come Apple gestirà questa sfida legale e se riuscirà a raggiungere un accordo con Masimo per riprendere la vendita degli orologi negli Stati Uniti.