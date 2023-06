Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra di seconda generazione in arrivo, insieme a un nuovo iMac con schermo da oltre 30 pollici

Secondo le ultime notizie riportate da Mark Gurman nella sua newsletter Bloomberg Power On, Apple sta preparando una serie di nuovi prodotti per i suoi clienti. Oltre all’atteso iPhone 15, si prevede che Apple lanci l’Apple Watch Series 9 e una seconda generazione di Apple Watch Ultra. Inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi modelli di iMac, incluso un iMac con uno schermo più grande di 30 pollici. Scopriamo di più su questi entusiasmanti aggiornamenti di prodotto.

Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra di seconda generazione

I clienti di Apple possono aspettarsi il lancio dell’Apple Watch Series 9, che porterà nuove funzionalità e miglioramenti alla popolare linea di smartwatch. Dettagli specifici sulle caratteristiche esatte dell’Apple Watch Series 9 non sono ancora disponibili, ma si prevede che offrirà prestazioni migliorate, nuove opzioni di personalizzazione e ulteriori funzioni per la salute e il fitness.

Inoltre, Apple sta sviluppando la seconda generazione dell’Apple Watch Ultra. L’Apple Watch Ultra è una versione premium dell’orologio intelligente di Apple, offrendo funzionalità avanzate e un design esclusivo. Tuttavia, le specifiche dettagliate per l’Apple Watch Ultra di seconda generazione non sono state ancora divulgate.

Nuovo iMac con schermo da oltre 30 pollici

Apple sta anche lavorando su nuovi modelli di iMac, incluso un iMac con uno schermo più grande di 30 pollici. Questo nuovo iMac rappresenterà un’aggiunta significativa alla linea di desktop di Apple, offrendo agli utenti un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Non sono ancora disponibili dettagli specifici sulle specifiche dell’iMac da oltre 30 pollici, ma si prevede che includerà il potente chip Apple Silicon, garantendo prestazioni eccezionali.

È interessante notare che Gurman ha menzionato che l’iMac da oltre 30 pollici potrebbe essere il successore tanto atteso dell’iMac Pro, che era dotato di una CPU Intel Xeon. Ciò suggerisce che il nuovo iMac potrebbe utilizzare il chip Apple Silicon Ultra, che ha dimostrato di offrire prestazioni straordinarie nei recenti Mac Studio e Mac Pro.

Altri aggiornamenti di prodotto in arrivo

Oltre all’Apple Watch Series 9, all’Apple Watch Ultra di seconda generazione e al nuovo iMac, Apple sta lavorando su altri aggiornamenti di prodotto. Si prevede che ci saranno nuovi modelli di iPad nel 2024, tra cui l’iPad Pro con schermi OLED e un aggiornamento dell’iPad Air. Inoltre, Apple sta sviluppando la terza generazione di AirPods Pro, un nuovo set-top box Apple TV e altri prodotti per la casa intelligente.