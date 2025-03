Apple Watch Series 9: con lo sconto bomba Amazon risparmi più di 210€

Amazon ha appena lanciato una promozione speciale su un vero e proprio gioiellino Apple che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Parliamo dell’Apple Watch Series 9, al momento disponibile a soli 473 euro con un mega sconto del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, le scorte sono limitatissime!

Tutte le funzionalità dell’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 è uno smartwatch super innovativo che ti segue dappertutto, offrendo funzionalità che accontentano qualsiasi esigenza.

Questo modello vanta il nuovo chip S9 che assicura non solo prestazioni ottimali, ma anche un display superluminoso così da poter godere di una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Si contraddistingue dagli altri smartwatch sul mercato per una serie di funzionalità all’avanguardia per quanto riguarda innanzitutto il monitoraggio della salute: ad esempio è in grado di effettuare un ecocardiogramma ogni volta che vuoi, di inviare notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, di controllare il livello della temperatura corporea con un sensore adibito e di monitorare le tue fasi del sonno in maniera precisa.

Questo dispositivo è anche un ottimo compagno per la tua attività fisica grazie all’app Allenamento che ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che offrono informazioni precise sulle tue prestazioni e i tuoi miglioramenti.

