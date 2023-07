Apple Watch Series 8 in OFFERTA SPECIALE: ancora per POCHE ORE su Amazon

Abbiamo per te lo smartwatch top di gamma che può aiutarti a monitorare la tua attività fisica e a tenere sotto controllo le tue notifiche in modo impeccabile. Si tratta dell’Apple Watch Series 8, oggi disponibile su Amazon a soli 419 euro con un incredibile sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai acquistare l’orologio smart risparmiando quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta dell’offertona il prima possibile, non capitano tutti i giorni queste occasioni speciali!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 è dotato di una cassa in alluminio color mezzanotte con un cinturino sportivo color mezzanotte, ed è il compagno perfetto per chi vuole tenere traccia dei propri obiettivi di fitness e rimanere connesso con il proprio smartphone.

L’orologio smart della Apple ffre numerose funzionalità che lo rendono un prodotto di qualità, come la possibilità di effettuare chiamate, inviare messaggi e controllare la tua musica preferita direttamente dal polso. Inoltre, con il supporto per Siri, puoi utilizzare il tuo smartwatch per effettuare chiamate, inviare messaggi e molto altro ancora, senza dover usare il tuo smartphone.

Inoltre, grazie al fitness tracker integrato, puoi monitorare la tua attività fisica e tenere traccia dei tuoi progressi, sia durante gli allenamenti che durante la giornata. L’Apple Watch Series 8 è anche resistente all’acqua, quindi puoi indossarlo in piscina o sotto la doccia senza preoccuparti di danneggiarlo.

In termini di specifiche tecniche, l’Apple Watch Series 8 ha un display Retina LTPO OLED sempre attivo da 41mm, con una risoluzione di 324×394 pixel. Il dispositivo è alimentato dal chip S7 dual-core, che garantisce prestazioni fluide e reattive.

In più offre un’app Livelli O₂ per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, un sensore di frequenza cardiaca per tenere traccia del tuo battito cardiaco e un altimetro sempre attivo per monitorare l’altitudine.

Insomma, se stai cercando un nuovo smartwatch di alta qualità per tenere traccia della tua attività fisica e rimanere connesso con il tuo smartphone, l’Apple Watch Series 8 su Amazon è l’occasione che fa per te. Non perdere l’occasione di acquistarlo a soli 419€ con un incredibile sconto del 18%. Acquistalo ora e inizia a monitorare i tuoi progressi di fitness e a rimanere sempre connesso con il tuo smartphone

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.