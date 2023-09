Apple Watch Series 8: CROLLA DI 100€ il prezzo SOLO OGGI

Se stai cercando il momento giusto per entrare nel mondo degli smartwatch o per aggiornare il tuo vecchio orologio, questo è il momento! L’Apple Watch Series 8 è attualmente in offerta su Amazon a soli 449,00€, con uno sconto del 18%. Un’occasione da non perdere!

Un concentrato di innovazione e design: L’Apple Watch Series 8 non è solo un accessorio di moda, ma un concentrato di funzionalità che ti sorprenderanno ogni giorno.

Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più impressionanti:

Sensore di temperatura : Una novità assoluta nel mondo degli smartwatch. Questa funzione ti permette di monitorare la tua temperatura corporea in tempo reale, offrendoti una panoramica completa del tuo stato di salute.

: Una novità assoluta nel mondo degli smartwatch. Questa funzione ti permette di monitorare la tua temperatura corporea in tempo reale, offrendoti una panoramica completa del tuo stato di salute. Misura l’ossigeno nel sangue : Grazie a sensori all’avanguardia, potrai avere sempre sotto controllo i tuoi livelli di ossigeno, essenziale per chi pratica sport ad alta intensità o vive in aree ad alta quota.

: Grazie a sensori all’avanguardia, potrai avere sempre sotto controllo i tuoi livelli di ossigeno, essenziale per chi pratica sport ad alta intensità o vive in aree ad alta quota. Notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare : Una funzione che può letteralmente salvarti la vita, monitorando la tua salute cardiaca e avvisandoti in caso di anomalie.

: Una funzione che può letteralmente salvarti la vita, monitorando la tua salute cardiaca e avvisandoti in caso di anomalie. Rilevamento cadute e incidenti : In caso di caduta o incidente, l’orologio può inviare automaticamente una notifica di emergenza ai tuoi contatti predefiniti.

: In caso di caduta o incidente, l’orologio può inviare automaticamente una notifica di emergenza ai tuoi contatti predefiniti. App Allenamento migliorata : Con nuovi sport e attività monitorate, e parametri ancora più precisi, è il tuo personal trainer al polso.

: Con nuovi sport e attività monitorate, e parametri ancora più precisi, è il tuo personal trainer al polso. Resistente all’acqua: Che tu stia nuotando, correndo sotto la pioggia o semplicemente lavando le mani, non dovrai preoccuparti di danneggiare il tuo prezioso dispositivo.

L’Apple Watch Series 8 è senza dubbio uno degli smartwatch più avanzati sul mercato. Con le sue numerose funzioni e la sua estetica raffinata, è il compagno perfetto per ogni giorno. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo.

Non perdere questa opportunità! Acquista ora e goditi tutte le incredibili funzionalità che l’Apple Watch Series 8 ha da offrire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.