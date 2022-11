Apple Watch Series 8 in offerta: il Black Friday è in anticipo

Quest’anno sembra proprio che il Black Friday Apple sia arrivato in anticipo. Apple Watch Series 8 GPS è super scontato del 9%: lo acquistate a 499€ su Amazon invece di 549€.

Apple Watch Series 8: Ultima Generazione

I sensori in Apple Watch Series 8 possono monitorare la temperatura del polso ogni 5 secondi in modo affidabile e anche durante il sonno. Tutti i dati sono contenuti nell’app Salute, dove gli utenti possono contemplare le variazioni notturne nella temperatura basale e capire se c’è un problema di sovra-allenamento, jet lag, o altri tipi di malessere.

Per consentire il Rilevamento incidenti, Apple ha sviluppato un algoritmo avanzato che combina gli input dei sensori sfruttando il giroscopio e l’accelerometro nuovi e più potenti su Apple Watch, che ora ha l’accelerometro con la più alta gamma dinamica rispetto a qualsiasi altro smartwatch. Per creare l’algoritmo sono stati raccolti dati da questi nuovi sensori di movimento presso laboratori professionali per i crash test simulando incidenti reali con comuni automobili, inclusi impatti frontali, tamponamenti, imbatti laterali e ribaltamenti. Oltre ai dati di movimento, Rilevamento incidenti usa barometro, GPS, e il microfono su iPhone come input per rilevare gli schemi specifici che possono indicare se sia avvenuto un incidente grave.

Quando Apple Watch rileva un incidente d’auto di grave entità, chiede conferma all’utente per contattare i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza dell’utente. Rilevamento incidenti opera in perfetta sinergia su Apple Watch e iPhone per far sì che l’utente riceva aiuto in maniera efficiente.

Lunga Autonomia

Per permettere agli utenti di rimanere connessi ancora più a lungo, una nuova modalità risparmio energetico estende la durata della batteria fino a 36 ore per Apple Watch Series 8 con iPhone presente. Questa nuova modalità disabilita o limita temporaneamente alcuni sensori e funzioni, fra cui il display Retina always-on, il rilevamento automatico dell’allenamento, le notifiche sulla salute del cuore e altro.

