Apple Watch Series 8, lo smartwatch di ultima generazione del gigante di Cupertino presentato questo settembre, è attualmente in sconto su Amazon. Sullo store digitale trovi infatti la configurazione da 45mm e connettività GPS a 489 euro. E se la cifra ti spaventa, puoi anche pagare a rate senza costi aggiuntivi: 5 rate da 97,80 euro al mese.

Apple Watch Series 8: non si può chiedere di meglio

Il design resta pressoché invariato, e questo – detta di molti – è una nota positiva. Le novità però ci sono, a partire da quelle legate all’attività fisica. Ti faccio un esempio: Apple Watch Series 8, infatti, può ora tracciare la lunghezza del passo durante una sessione di corsa, può imparare il tuo percorso preferito e addirittura ti fa gareggiare anche contro te stesso.

Ah, ti sei messo a correre? Anche Apple Watch ha iniziato a fare cose nuove.

Per quanto riguarda invece la salute e il benessere, lo smartwatch del 2022 porta porta con sé un nuovo sensore della temperatura.

Questo, grazie al design a due sensori (uno sul retro dell’orologio, più vicino alla pelle, e un altro appena sotto il display), riduce i potenziali errori derivanti dall’ambiente esterno. È importante perché la temperatura del polso notturna può essere un buon indicatore della temperatura corporea generale. I sensori in Apple Watch Series 8 verificano la temperatura del polso durante il sonno ogni 5 secondi e misurano anche minime variazioni come 0.1° C. Poi potrai controllare tutti i dati direttamente dall’app Salute.

Altra novità di spicco (e in esclusiva) è la funzione Rilevamento incidenti: Apple ha sviluppato un algoritmo avanzato che combina gli input dei sensori sfruttando il giroscopio e l’accelerometro nuovi e più potenti su Apple Watch, che ora ha l’accelerometro con la più alta gamma dinamica rispetto a qualsiasi altro smartwatch. Oltre ai dati di movimento, Rilevamento incidenti usa barometro, GPS, e il microfono su iPhone come input per rilevare gli schemi specifici che possono indicare se sia avvenuto un incidente grave.

Quando Apple Watch rileva un incidente d’auto di grave entità, chiederà conferma all’utente e contatterà i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza dell’utente.

Infine, ti segnalo la nuova modalità risparmio energetico, che può estendere la durata della batteria fino a 36 ore per Apple Watch Series 8 con iPhone presente. Questa nuova modalità disabilita o limita temporaneamente alcuni sensori e funzioni, fra cui il display Retina always-on, il rilevamento automatico dell’allenamento, le notifiche sulla salute del cuore e altro.

Immagine di copertina ©TheVerge

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.