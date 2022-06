Apple Watch Series 7: sconto incredibile per il wearable più venduto

Se state cercando un nuovo smartwatch del colosso di Cupertino, vi consigliamo l’ultimo uscito: l’Apple Watch Series 7. Parliamo di un wearable incredibile, con funzionalità sanitarie uniche e con un design immersivo grazie allo schermo invasivo e più grande di quello della generazione precedente.

Non di meno, offre caratteristiche uniche, come la possibilità di misurare il battito H24, 7 giorni su 7, il livello di ossigenazione nel sangue e il sonno notturno. C’è anche la fantastica opzione per il rilevamento (si spera di no) di eventuali fibrillazioni atriali.

Oggi, la versione con cassa Midnight da 41 mm e cinturino abbinato la pagate solo 409,00€ al posto di 469,00€, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Con Amazon avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio CreditLine di Cofidis e avrete due anni di garanzia su ogni danno.

Apple Watch Series 7: sono tanti i motivi per cui acquistarlo

Questi sono solo alcuni dei tanti motivi per cui vi invitiamo ad acquistare Apple Watch Series 7:

Questa versione in sconto è quella con il modulo GPS integrato; inoltre, troverete anche la cassa e il microfono per poter effettuare o ricevere le telefonate (vi servirà un iPhone compatibile connesso);

Il display Retina AMOLED è più grande del 20% rispetto a quello della vecchia generazione e c’è anche una pratica tastiera swipe per scrivere messaggi con un dito;

È super resistente: il cristallo è il più robusto mai visto su un orologio di casa Apple ed è resistente alla polvere IP6X e non teme l’acqua: lo potete portare in piscina o sotto la doccia;

Come detto, misura l’ossigeno nel sangue grazie ad un sensore premium avanzatissimo;

C’è la possibilità di fare un ECG (elettrocardiogramma al volo);

Tante le modalità sportive, da Tai Chi a Pilates, dalla corsa allo yoga, dal nuoto al ballo.

Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte o che il prezzo di 409,00€ torni al suo status originale.