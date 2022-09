Apple Watch Series 7 a PREZZO TOP con lo SCONTO del 16%

Oggi è il giorno giusto per aggiungere al carrello un Apple Watch Series 7 – da 41mm, perfetto per ogni polso – a soli 369 euro. A questo prezzo, è davvero un affare (pensa che il costo di listino è 439 euro). Il consiglio è sempre di accaparrarsi l’indossabile prima che superi di nuovo la soglia dei 400 euro (e prima che finiscano le scorte!).

Come al solito, al pagamento in unica soluzione hai a disposizione un’alternativa. Puoi infatti optare per il pagamento a rate offerto da Amazon, che non prevede costi aggiuntivi o nascosti: sono 5 rate da 73,80 euro.

Apple Watch Series 7 ha un display più ampio rispetto al Series 6 e, di conseguenza, l’interfaccia è ottimizzata per garantirti il massimo dell’esperienza d’uso. Lo schermo è quasi il 20% più grande e i bordi sono il 40% più sottili.

Lo smartwatch è incredibilmente robusto in ogni sua parte, a partire dal cristallo anteriore (il più robusto mai visto su un Apple Watch, dichiara Apple). L’indossabile poi è resistente alla polvere e all’acqua, come suggerisce la certificazione di grado IP6X.

Importanti le novità in termini di feature legate alla salute e all’attività fisica. Spiccano il sensore per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, la possibilità di eseguire un ECG e i tanti strumenti per tenere traccia degli allenamenti.

👉 Hai letto le ultime novità in casa Apple per quel riguarda gli indossabili? A listino ora c’è un modello rugged, Apple Watch Ultra.